1. FC Köln: Jakub Kaminski vor dem Abflug - mischt jetzt auch RB Leipzig mit?

Köln - Neben Said El Mala (19) gilt auch die Zukunft von Jakub Kaminski (24) beim 1. FC Köln als ungewiss. Vor allem ein England-Klub soll starkes Interesse am Polen haben, doch jetzt scheint auch RB Leipzig mitzumischen.

Jakub Kaminski (24, r.) wird den 1. FC Köln aller Voraussicht nach verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Denn nach "Express"-Informationen sollen die Bullen an einem Transfer des Linksaußen arbeiten. Aber auch der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon scheint ein Auge auf den 24-jährigen Polen geworfen zu haben.

Und die Geißböcke können nur zuschauen und haben kein Vetorecht, da Kaminski eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro in seinem Vertrag hat, die bis Mitte des Monats gezogen werden muss.

Dabei war der Linksaußen erst im laufenden Sommer vom VfL Wolfsburg für 5,5 Millionen Euro fest verpflichtet worden. In der vergangenen Saison war der 24-Jährige vom Bundesliga-Absteiger ausgeliehen gewesen und absolvierte alle 34 Bundesligapartien sowie zwei DFB-Pokal-Spiele für die Domstädter.

Insgesamt gelangen ihm dabei sieben Tore sowie fünf Vorlagen, sodass es logisch war, dass die Kölner die Kaufoption zogen.

Jetzt aber könnte der polnische Nationalspieler weiterziehen. Entweder zu einem Bundesliga-Konkurrenten oder in den Süden Europas?