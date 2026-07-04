1. FC Köln: Jakub Kaminski vor dem Abflug - mischt jetzt auch RB Leipzig mit?
Köln - Neben Said El Mala (19) gilt auch die Zukunft von Jakub Kaminski (24) beim 1. FC Köln als ungewiss. Vor allem ein England-Klub soll starkes Interesse am Polen haben, doch jetzt scheint auch RB Leipzig mitzumischen.
Denn nach "Express"-Informationen sollen die Bullen an einem Transfer des Linksaußen arbeiten. Aber auch der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon scheint ein Auge auf den 24-jährigen Polen geworfen zu haben.
Und die Geißböcke können nur zuschauen und haben kein Vetorecht, da Kaminski eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro in seinem Vertrag hat, die bis Mitte des Monats gezogen werden muss.
Dabei war der Linksaußen erst im laufenden Sommer vom VfL Wolfsburg für 5,5 Millionen Euro fest verpflichtet worden. In der vergangenen Saison war der 24-Jährige vom Bundesliga-Absteiger ausgeliehen gewesen und absolvierte alle 34 Bundesligapartien sowie zwei DFB-Pokal-Spiele für die Domstädter.
Insgesamt gelangen ihm dabei sieben Tore sowie fünf Vorlagen, sodass es logisch war, dass die Kölner die Kaufoption zogen.
Jetzt aber könnte der polnische Nationalspieler weiterziehen. Entweder zu einem Bundesliga-Konkurrenten oder in den Süden Europas?
1. FC Köln: Das ist das Traumziel von Jakub Kaminski
Bis zuletzt galt nämlich noch England-Klub Brighton & Hove Albion als wahrscheinlichster Abnehmer. Nachdem eine Verpflichtung von Offensiv-Juwel Said El Mala gescheitert war, nahm man Kaminski genauer unter die Lupe und schien konkretes Interesse zu haben - welches auch auf Gegenseitigkeit beruhte.
"Mein Traum war es immer, in der Bundesliga zu spielen, aber nach 104 Spielen und vier Saisons ist die Premier League mein nächstes Ziel. Es ist die beste Liga der Welt, und ich würde mich dort gerne beweisen und mein Können unter Beweis stellen", machte der 24-Jährige schon vor wenigen Tagen gegenüber dem polnischen Sport-Portal "Kanał Sportowy" klar.
Daher stellt sich die Frage, ob RB Leipzig oder Benfica Lissabon den Premier-League-Verein im Rennen um Jakub Kaminski überhaupt noch ausstechen können.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa