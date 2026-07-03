Transfer-Hammer bahnt sich an: 1. FC Köln kurz vor Verpflichtung dieses WM-Stars
Köln - Der 1. FC Köln bastelt weiter an seinem Kader für die nächste Bundesliga-Saison. Ein WM-Star soll wohl kurz vor der Unterschrift bei den Geißböcken stehen.
Nach Informationen von Sky Sport handelt es sich bei der Personalie um Gideon Mensah (27), der aktuell noch für Ghana bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf dem grünen Rasen steht.
Wie es von Seiten des Portals weiter heißt, seien die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Der 27-jährige Linksverteidiger stand bis zuletzt beim französischen Erstligisten AJ Auxerre unter Vertrag. Seit dem 1. Juli ist er vereinslos.
Mensah, der in alle drei Gruppenspielen Ghanas über 90 Minuten auf dem Platz stand und mit einer bärenstarken Leistung unter anderem dazu beitrug, dass die "Black Stars" gegen England einen Punkt erkämpfen konnten, ist in diesem Sommer demnach ablösefrei zu haben.
Perfekt ist der Deal aber noch nicht. Erst wenn die WM-Reise der Afrikaner beendet ist, sollen die Gespräche in die entscheidende Phase gehen. Am Samstag trifft Ghana im WM-Sechzehntelfinale auf Kolumbien.
Gideon Mensah könnte Kristoffer Lund als Linksverteidiger ersetzen
Mit 18 Jahren zog es Mensah von seiner Heimat nach Österreich. Nach drei Jahren beim FC Lieferung wechselte er zu Red Bull Salzburg. Nach diversen Leihen (Belgien, Portugal) ging es für ihn 2022 schließlich nach Frankreich. Dort schloss er sich Auxerre an.
In der abgelaufenen "Ligue 1"-Saison kam der 27-Jährige in 31 Pflichtspielen zum Einsatz. 27-mal stand er in der Startelf. Dabei gelang ihm eine Torvorlage. Insgesamt schnürte er in den vier Jahren 114-mal die Schuhe für "AJ".
Bedarf haben die Kölner auf der linken Abwehrseite nach dem Abgang von Kristoffer Lund (24) auf jeden Fall. Der Däne konnte die Verantwortlichen nicht vollends überzeugen und war nach seiner Leihe zum FC nicht fest verpflichtet worden.
Am Donnerstag war mit der Verpflichtung von Luka Lochoshvili vom 1. FC Nürnberg endlich der erste Sommertransfer unter Dach und Fach gebracht worden. Der linksfüßige Innenverteidiger füllt die Lücke in der FC-Defensivzentrale.
Titelfoto: Christophe Ena/AP/dpa