FC-Neuzugang krallt sich Nummer von Abwehrkonkurrent: Was dahinter steckt

Köln - Wochenlang mussten die Fans des 1. FC Köln auf den ersten Neuzugang des Sommers warten, ehe Innenverteidiger Luka Lochoshvili (28) am Donnerstag vorgestellt wurde. Die Wahl seiner Nummer dürfte aber für Verwirrung sorgen.

Auch beim 1. FC Nürnberg trug Luka Lochoshvili (28, r.) die Rückennummer "24". © David Inderlied/dpa

Der georgische Nationalspieler wird künftig mit der "24" auf dem Rücken für die Domstädter auflaufen - und damit genau die Nummer erhalten, die zuvor das in der vergangenen Saison an Dynamo Dresden ausgeliehene Abwehrjuwel Julian Pauli (20) bei den Profis getragen hatte.

Ein Hinweis auf einen möglichen Abgang des in London geborenen Youngsters, in dem viele Experten und Fans noch gewaltiges Potenzial schlummern sehen, soll das aber nicht sein, wie der "Express" berichtet.

Stattdessen steckt etwas ganz anderes hinter der Nummernwahl von Lochoshvili: Der 28-Jährige gilt als Fan des 2020 verstorbenen NBA-Stars Kobe Bryant (†41) - und der trug bei den L.A. Lakers bis zu seinem Karriereende im Jahr 2016 eben diese "24".

Pauli soll nach seiner erfolgreichen Leihe zur SGD definitiv zurückkommen zum FC und sich in der Vorbereitung beweisen.