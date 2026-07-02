Erster Sommertransfer fix: 1. FC Köln schnappt sich Abwehrhüne vom 1. FC Nürnberg
Köln - Der 1. FC Köln hat seinen ersten Sommer-Neuzugang unter Dach und Fach bringen können: Luka Lochoshvili (28) wechselt vom 1. FC Nürnberg in die Domstadt.
"Wir freuen uns sehr, dass wir Luka von unserem Weg beim 1. FC Köln überzeugen konnten. Er hat in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichen Stationen wertvolle Erfahrungen gesammelt und bringt genau das Profil mit, das wir für diese Position gesucht haben", erklärt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) in der Pressemitteilung.
Wie der Kölner "Express" erfahren haben will, müssen die Domstädter nur etwa 4 Millionen Euro für Lochoshvili auf den Tisch legen.
Der 32-fache georgische Nationalspieler wechselte erst im vergangenen Sommer vom italienischen Zweitligisten FC Cremonese nach Nürnberg und spielte eine sehr gute Saison, in der er seinen Marktwert laut "transfermarkt.de" von 500.000 Euro auf 2,5 Millionen Euro steigern konnte, in 33 von 34 Partien auf dem Platz stand und starke sieben Scorer (fünf Tore, zwei Assists) sammelte.
"Als Fußballer möchte man immer so hoch wie möglich spielen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich beim 1. FC Köln in der Bundesliga meinen nächsten Schritt gehen kann. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und haben mich von dem Weg überzeugt", so der Georgier, der sich auf den Traditionsverein, die tollen Fans und sein neues Team freue.
1. FC Köln holt einen der besten Kopfballspieler aus der zweiten Liga
Lochoshvili gilt mit einem Gardemaß von 1,92 Meter als körperlich stabil und extrem zweikampfstark. Und - für Sportchef Kessler von besonderer Bedeutung: Der Georgier, der auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, ist einer der besten Kopfballspieler der abgelaufenen Spielzeit gewesen. Für die, insbesondere bei Hereingaben, schwache FC-Defensive ein wahrer Segen.
"Mit seiner Persönlichkeit, seiner Zweikampfstärke und seiner körperlichen Präsenz – insbesondere in der Luft – wird er unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen. Als Linksfuß komplettiert er unsere Besetzung in der Innenverteidigung und gibt unserem Kader auf dieser Position noch mehr Qualität", betont der 40-jährige Sportboss abschließend.
Erstmeldung: 2.7. um 11.09 Uhr, Update: 20.22 Uhr.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa