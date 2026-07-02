Erster Sommertransfer fix: 1. FC Köln schnappt sich Abwehrhüne vom 1. FC Nürnberg

Köln - Der 1. FC Köln hat seinen ersten Sommer-Neuzugang unter Dach und Fach bringen können: Luka Lochoshvili (28) wechselt vom 1. FC Nürnberg in die Domstadt.

Durch seine starke Saison beim 1. FC Nürnberg hat sich Verteidiger Luka Lochoshvili (28, r.) wohl für ein Engagement beim 1. FC Köln empfohlen. © Daniel Karmann/dpa

"Wir freuen uns sehr, dass wir Luka von unserem Weg beim 1. FC Köln überzeugen konnten. Er hat in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichen Stationen wertvolle Erfahrungen gesammelt und bringt genau das Profil mit, das wir für diese Position gesucht haben", erklärt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) in der Pressemitteilung.

Wie der Kölner "Express" erfahren haben will, müssen die Domstädter nur etwa 4 Millionen Euro für Lochoshvili auf den Tisch legen.

Der 32-fache georgische Nationalspieler wechselte erst im vergangenen Sommer vom italienischen Zweitligisten FC Cremonese nach Nürnberg und spielte eine sehr gute Saison, in der er seinen Marktwert laut "transfermarkt.de" von 500.000 Euro auf 2,5 Millionen Euro steigern konnte, in 33 von 34 Partien auf dem Platz stand und starke sieben Scorer (fünf Tore, zwei Assists) sammelte.

"Als Fußballer möchte man immer so hoch wie möglich spielen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich beim 1. FC Köln in der Bundesliga meinen nächsten Schritt gehen kann. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und haben mich von dem Weg überzeugt", so der Georgier, der sich auf den Traditionsverein, die tollen Fans und sein neues Team freue.