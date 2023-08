1. FC Köln kurz vor Transfer: Carstensen soll noch diese Woche unterschreiben

Köln - Der 1. FC Köln baut weiter am Kader für die neue Spielzeit 2023/24! Knapp zwei Wochen vor dem Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals haben die Geißböcke wohl einen neuen Rechtsverteidiger an den Rhein gelotst.

"Er ist ein Spieler, der eine gute Geschwindigkeit, ein gutes Spiel und Mentalität hat", sagte Trainer Steffen Baumgart (51) bereits am Mittwoch über seinen potenziellen neuen Außenverteidiger.

Dem Express zufolge soll Carstensen bereits den Medizincheck bestanden haben. Eine offizielle Bestätigung soll dem Vernehmen nach am späten Donnerstag oder am morgigen Freitag bekannt gegeben werden.

Anschließend sollen sich die Kölner eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro gesichert haben.

Für den Effzeh geht es samt der Neuzugänge Luca Waldschmidt (27), Leart Paqarada (28) und Co. schon in knapp zwei Wochen in die neue Saison.

An der Bremer Brücke in Osnabrück kämpft die Elf von Steffen Baumgart dann um den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals und um Wiedergutmachung aus der Vorsaison. Damals scheiterte der FC im Elfmeterschießen bei Jahn Regensburg.