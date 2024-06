1. FC Köln: Mit dieser Maßnahme soll Mega-Ausverkauf verhindert werden

Köln - Der 1. FC Köln will offenbar einen Ausverkauf im Sommer mit allen Mitteln verhindern. Eine Maßnahme soll dem Bundesliga-Absteiger dabei helfen.

Am Geißbockheim pfeilen die Klubbosse momentan an einigen Spielerverträgen. © Marius Becker/dpa

Nach wochenlangem Hoffen und Bangen haben die Geißböcke seit Kurzem die Gewissheit in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga ran zu müssen.

Ein finanzieller Totalschaden kann den Klubbossen zufolge allerdings verhindert werden. Grund dafür ist der Mega-Sparkurs unter Christian Keller (47) in den vergangenen zwei Jahren.

In der "Kölnischen Rundschau" machte Geschäftsführer Philipp Türoff (48) jüngst deutlich, dass dem Effzeh in der 2. Liga sage und schreibe 40 Millionen Euro (!) an Medienerlösen durch die Lappen gingen.

Die klamme Kasse? Offenbar gar nicht mehr so klamm wie befürchtet! Deshalb sollen nun auch die Ausstiegsklauseln einiger Spieler abgekauft werden, um Billig-Abgänge wie den von Jeff Chabot (26) künftig zu verhindern.

Und die Liste der Akteure ist lang!