1. FC Köln mit Mega-Comeback! Youngster lässt Stadion in letzter Sekunde explodieren

Köln - Was für ein Fußball-Drama in Köln-Müngersdorf! Der 1. FC Köln hat nach einem schockierenden 0:2-Rückstand und einem fulminanten Comeback mit 3:2 (1:2) gegen FC Union Berlin gewonnen. Der Glaube an die Relegation lebt wieder!

Flügelflitzer Faride Alidou blieb gegen die Eisernen weitestgehend unsichtbar. © Federico Gambarini/dpa

Eingeleitet durch Kapitän Florian Kainz! Der Österreicher nahm sich einem Foulelfmeter (45.) an, den FC mit 1:2 auf die Anzeigetafel und die Hoffnung zurück auf die Ränge.

Angepeitscht von den Kehlen der eigenen Anhänger glichen die Geißböcke kurz vor Ende der regulären Spielzeit (87.) durch Steffen Tigges aus, um sechs Zeitumdrehungen später das Dach des RheinEnergieSTADION abzumontieren.

Allen voran Youngster Damion Downs! Schenkt man dem grenzenlosen Jubel der Fans Glauben, dürfte dem 19-Jährigen vor dem Stadion schon in den nächsten Tagen ein Denkmal gesetzt werden.

Durch den Sieg robben sich die Kölner bis auf zwei Punkte (27) an Mainz 05 (29) an Tabellenplatz 16 heran. Die sind ab 18.30 Uhr bei Borussia Dortmund unter Zugzwang. In Heidenheim bekommen die Geißböcke in exakt einer Woche schließlich ihr Finale Furioso um die Relegation!