Schnappt Liga-Konkurrent dem 1. FC Köln den Wunschspieler weg?

Eigentlich schien der Transfer von Benedict Hollerbach (22) zum 1. FC Köln schon so gut wie perfekt zu sein. Doch nun könnte ein Bundesliga-Konkurrent dazwischen grätschen. © Jörg Halisch/dpa

Mit drei Toren hatte Angreifer Benedict Hollerbach (22) großen Anteil am Aufstieg des SV Wehen Wiesbaden in die 2. Bundesliga.

Während der ehemalige deutsche U-Nationalspieler beim 4:0-Hinspielsieg gegen Arminia Bielefeld einen Treffer erzielen konnte, sorgte der 22-Jährige beim 2:1-Erfolg auf der Alm durch seinen Doppelpack für den Sieg.

Schon in der regulären Spielzeit hatte der Stürmer großen Anteil am Abschneiden der Hessen. In 37 Drittliga-Spielen traf er 14-mal und legte fünf weitere Tore auf. Diese Qualitäten sind auch FC-Coach Baumgart nicht vorenthalten geblieben.

Und auch Hollerbach scheint sich mit einem Wechsel an den Rhein anfreunden zu können. So folgt der 1,81 Meter große Stürmer den Geißböcken bereits in den sozialen Medien.

Was seine Zukunft in Köln angeht, hält sich der 22-Jährige jedoch bedeckt. "Die Frage stellt sich mir aktuell nicht. Wir sind aufgestiegen, deshalb verlängert sich mein Vertrag um ein Jahr. Ich will die Zeit genießen und erst mal abschalten vom Fußball und dann werden wir sehen", sagte der 17-Tore-Mann nach dem Aufstieg mit dem SVWW bei Sat.1.

Nun scheint jedoch noch ein weiterer Klub ins Rennen um den Mittelstürmer eingestiegen zu sein.