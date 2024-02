1. FC Köln: So ist der Verletzungsstand bei Top-Torjäger Davie Selke

Köln - Davie Selke (29) ist mit fünf Toren in dieser Bundesliga-Saison der beste Torschütze beim 1. FC Köln . Seit drei Spielen fällt der Angreifer jedoch verletzungsbedingt aus. Jetzt hat er sich zu seiner Situation geäußert.

Solange Selke jedoch noch von der Tribüne aus zuschauen muss, wolle er die Mannschaft als Edel-Fan unterstützen. Auch vom 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt war der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2016 in Rio begeistert. "Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft nach dem Sieg gegen Frankfurt. Das haben sie sehr gut gemacht, haben super gespielt."

Der 29-Jährige bei der letztjährigen Karnevalssitzung des 1. FC Köln. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch am Sonntag wird der 29-Jährige sein Team wieder anfeuern. Dann muss der Effzeh auswärts bei der TSG Hoffenheim ran. Auch deshalb artete die Karnevalssitzung nicht so aus wie in der Vergangenheit schon mal. "Wir haben noch ein paar wichtige Aufgaben vor der Brust. Wir können das schon gut einschätzen", gab er zu.

Er wisse auch, dass seine Mannschaftskollegen "top motiviert" seien. Denn man wolle genauso ein gutes Gefühl mitnehmen wie in dieser Woche.

Mittlerweile geht Selke etwas mehr als ein Jahr für die Rheinländer auf Torejagd. In diesem Jahr feiert er also sein zweites Karnevalsfest und hat jetzt auch den "Kulturschock" überwunden.

"Ich komme aus Stuttgart und kenne das so nicht. Aber jetzt hat man sich langsam drauf eingestellt", erklärte er lachend.