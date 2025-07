1. FC Köln stattet Eigengewächs mit Vertrag aus: Trotzdem soll er jetzt wechseln

Kujovic kam in der Regionalliga auf 50 Einsätze und stand in der Zweitligasaison der Kölner auch sechsmal im Kader der Profis.

Am kommenden Montag steigt der gebürtige Kölner in die Saisonvorbereitung des Profikaders ein, soll aber in der kommenden Spielzeit verliehen werden, um mehr Spielpraxis zu bekommen.

"Gleichzeitig haben wir mit ihm klar besprochen, dass er dafür über regelmäßige Einsätze auf hohem Niveau den nächsten Schritt machen muss. Deshalb arbeiten wir aktuell gemeinsam mit Emin an einer Leihe in einem Umfeld, in dem er die Chance dazu haben wird", so Berg weiter.