1. FC Köln steckt tief in der Krise: Was passiert mit Steffen Baumgart?

Köln - Trotz des ernüchternden Unentschiedens beim VfL Bochum am Samstagabend (1:1) hat sich FC-Trainer Steffen Baumgart (51) meinungsstark über seine Zukunft als Trainer des Effzeh geäußert. Verlässt der Erfolgscoach etwa das sinkende Schiff?

Steffen Baumgart (51) gab auch in Bochum wieder alles, um seine Jungs nach vorne zu peitschen. © Bernd Thissen/dpa

Das Spiel im Vonovia Ruhrstadion war gerade erst abgepfiffen, da polterte Thomas Kessler (37) im Interview schon über die Leistung der Geißböcke.

Wirklich überzeugt hatten die Kölner über die gesamten 90 Minuten nicht wirklich. Einzig Angreifer Davie Selke (28) rettete seine Truppe mit seinem Treffer das Unentschieden und womöglich Trainer Baumgart den Job. Oder doch nicht?

Statt wie in den zwei Jahrzehnten zuvor, in denen nach einer Ergebniskrise wie der Jetzigen der Baum schon längst gebrannt hätte, hüllen sich die Verantwortlichen seit einigen Monaten in Schweigen.

Außer Steffen Baumgart selbst! Der ehemalige Trainer des SC Paderborn sprach nach dem Spiel über seine Zukunft am Geißbockheim. "Ich bin nicht mal in der Nähe eines Zurücktretens oder Aufgebens", stellte der 51-Jährige klar.

Aufatmen bei allen FC-Fans!