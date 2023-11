1. FC Köln weiter in der Krise: Effzeh kommt beim VfL Bochum nicht über Remis hinaus

FC-Stürmer Davie Selke rettete die Kölner mit seinem Tor zum 1:1 vor einer bitteren Pleite. © Bernd Thissen/dpa

Mit deutlichen Worten hatte FC-Trainer Steffen Baumgart seine Truppe auf das brisante Duell im Tabellenkeller eingeschworen. "Ich habe mir die Situation auch anders vorgestellt", machte der 51-Jährige im Vorfeld deutlich.

Allerdings machte seine Elf dem Ruf als Tabellenschlusslicht alle unrühmliche Ehre. Viele Ballverluste, defensive Unsicherheiten und wenig Zug zum Tor mussten die mitgereisten Jecken mitansehen.

Ganz anders die Hausherren! Mit viel Kampf und Leidenschaft machten es die Bochumer den Kölnern vom Start an schwer. Den verdienten Lohn holte sich der VfL nach einer knappen halben Stunde.

Lukas Daschner schaltete nach pariertem Torschuss von Marvin Schwäbe am schnellsten und schob die Kugel aus kürzester Distanz zur verdienten Führung in die Maschen. In der Folge konnten die Rheinländer den Schock nicht aus den Ärmeln schütteln und retteten sich in die Pause.

Und der FC? Hätte sich einzig durch eine Direktabnahme Jeff Chabot (15.) auf die Anzeigetafel bringen können. Die Abwehrkante fand jedoch in Keeper Manuel Riemann seinen Meister.