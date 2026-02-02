 550

Transfer-Knall beim 1. FC Köln: Geißböcke angeln sich Mega-Talent vom FC Bayern

Am Deadline-Day holt der 1. FC Köln einen vielversprechenden Youngster vom FC Bayern - vorübergehend aber nur auf Leihbasis

Von Maurice Hossinger

Köln/München - Der 1. FC Köln krallt sich auf den letzten Metern des Deadline-Days einen namhaften Mittelfeldmann vom FC Bayern!

Felipe Chavez wird schon bald das Trikot des 1. FC Köln tragen.  © Sven Hoppe/dpa

Wie die Geißböcke am Nachmittag offiziell bestätigen, habe man sich mit Felipe Chavez (18) auf eine Leihe bis zum Saisonende einigen können.

Zuvor hatten bereits Gerüchte die Runde gemacht, dass der Effzeh den 18-Jährigen im Anschluss für eine Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich fest verpflichten könne.

Für den Fall der Fälle soll sich der Rekordmeister aber abgesichert und eine Rückkaufklausel im Vertrag integriert haben.

Heißt auch: Der Effzeh um Transferboss Thomas Kessler (40) setzt ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz und unterstreicht damit einmal mehr die Ambitionen, um jeden Preis in der Bundesliga bleiben zu wollen.

Bereits vor Bekanntgabe des Wechsels heizte Chaves die Wechselgerüchte eigenständig an - der 18-Jährige war nämlich dem offiziellen Instagram-Account der Geißböcke gefolgt.

Erstmeldung vom 2. Februar, 15.51 Uhr. Aktualisiert um 17.48 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa

