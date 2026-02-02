Transfer-Knall beim 1. FC Köln: Geißböcke angeln sich Mega-Talent vom FC Bayern

Köln/München - Der 1. FC Köln krallt sich auf den letzten Metern des Deadline-Days einen namhaften Mittelfeldmann vom FC Bayern !

Felipe Chavez wird schon bald das Trikot des 1. FC Köln tragen. © Sven Hoppe/dpa

Wie die Geißböcke am Nachmittag offiziell bestätigen, habe man sich mit Felipe Chavez (18) auf eine Leihe bis zum Saisonende einigen können.

Zuvor hatten bereits Gerüchte die Runde gemacht, dass der Effzeh den 18-Jährigen im Anschluss für eine Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich fest verpflichten könne.

Für den Fall der Fälle soll sich der Rekordmeister aber abgesichert und eine Rückkaufklausel im Vertrag integriert haben.

Heißt auch: Der Effzeh um Transferboss Thomas Kessler (40) setzt ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz und unterstreicht damit einmal mehr die Ambitionen, um jeden Preis in der Bundesliga bleiben zu wollen.