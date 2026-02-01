Erstes Angebot abgeschmettert! 1. FC Köln baggert wohl an Dänen-Riese

Köln - Kurz vor Ende des Transferfensters am Montag (2. Februar) will der 1. FC Köln offenbar doch noch einmal zuschlagen und einen neuen Abräumer für das Mittelfeld verpflichten.

Der dänische U21-Auswahlspieler Silas Andersen (21) gilt trotz seiner Größe von 1,90 Meter als spielerisch stark. © IMAGO / Bildbyran

Angeblich wollen die Domstädter den dänischen U21-Nationalspieler Silas Andersen (21) unter Vertrag nehmen. Sogar ein erstes Angebot soll Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) schon abgegeben haben, berichtet das dänische Online-Sportportal "tipsbladet.dk".

Demnach habe Andersens Klub, der schwedische Erstligist BK Häcken, angesichts von Kesslers Offerte in Höhe von vier Millionen Euro aber nur müde mit den Schultern gezuckt und den Ex-Keeper abblitzen lassen. Man fordere mindestens sieben Millionen Euro für den 1,90-Meter-Hünen, heißt es.

Für die traditionell klammen Kölner ein zu großes Investment in diesem Winter - auch, weil Mainz-Leihgabe Tom Krauß (24) auf Andersens Position zuletzt eine aufsteigende Formkurve zeigte.

Im Sommer könnte das Thema aber wieder heiß werden: Einerseits, weil dem FC bei einem potenziellen Verkauf von 40-Millionen-Talent Said El Mala (19) hohe Einnahmen winken. Andererseits, weil Stammsechser Eric Martel (23) seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nach wie vor nicht verlängert hat und den Absprung wagen könnte.