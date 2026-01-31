Qual-Kick gegen zähe Wölfe: Das sagt Köln-Trainer Kwasniok über die Spielqualität

Köln - Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg hat Kölns Trainer Lukas Kwasniok (44) die Spielqualität mit Humor genommen.

FC-Coach Lukas Kwasniok (44) freut sich über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. © Marius Becker/dpa

"Wir sind Aufsteiger. Ich weiß, dass man gerne auch jedes Spiel guten Fußball sehen will. Wenn ich heute TV-Zuschauer gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich eher ausgemacht", sagte der 44-Jährige nach drei wichtigen Punkten zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga.

Ergänzend fügte der Übungsleiter dann noch hinzu: "Aber ich bin Trainer dieser Mannschaft und das macht mich heute extrem stolz."

Beim Pay-TV-Sender Sky betonte der Coach nach Abpfiff auch mit Blick auf die derzeit laufende Handball-EM und den Finaleinzug des deutschen Teams nach dem Sieg gegen Kroatien.

"Wenn man ein Zuschauer am TV ist, kriegst du natürlich mit einem kampfbetonten Spiel jetzt die Kinder nicht unbedingt zum Fußballspielen, sondern die haben vielleicht vorher Handball geschaut und dann gehen sie eher zum Handball, aber darum geht es ja jetzt im Moment nicht."