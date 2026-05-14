1. FC Köln trifft Entscheidung: So geht es mit Timo Hübers nach Horror-Verletzung weiter

Köln - Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Timo Hübers trotz dessen langfristigen Ausfalls um ein Jahr verlängert. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger fehlt dem Fußball-Bundesligisten wegen einer schweren Knieverletzung bereits seit Ende Oktober des Vorjahres.

Abwehrspieler Timo Hübers (29) verletzte sich im Spiel bei Borussia Dortmund schwer. Obwohl seine Zukunft ungewiss ist, verlängerte der 1. FC Köln jetzt seinen Vertrag. © Bernd Thissen/dpa

"Die Vertragsverlängerung ist ein bewusstes Zeichen unserer Wertschätzung und unseres Vertrauens", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40).

Hübers kam 2021 von Hannover 96 zu den Kölnern, für die er seither 135 Pflichtspiele bestritt. Bis zu seiner Verletzung, die er sich im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund zuzog, gehörte er zu den Leistungsträgern beim Aufsteiger.

Wann er auf den Platz zurückkehrt, ist offen.

