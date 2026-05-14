1. FC Köln trifft Entscheidung: So geht es mit Timo Hübers nach Horror-Verletzung weiter
Von Eric Dobias
Köln - Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Timo Hübers trotz dessen langfristigen Ausfalls um ein Jahr verlängert. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger fehlt dem Fußball-Bundesligisten wegen einer schweren Knieverletzung bereits seit Ende Oktober des Vorjahres.
"Die Vertragsverlängerung ist ein bewusstes Zeichen unserer Wertschätzung und unseres Vertrauens", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40).
Hübers kam 2021 von Hannover 96 zu den Kölnern, für die er seither 135 Pflichtspiele bestritt. Bis zu seiner Verletzung, die er sich im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund zuzog, gehörte er zu den Leistungsträgern beim Aufsteiger.
Wann er auf den Platz zurückkehrt, ist offen.
"Ich habe großen Respekt davor, wie Timo mit dieser Situation umgeht. Nach dem ersten Schock hat er unglaublich schnell eine beeindruckende Professionalität und Stärke gezeigt. Er bekommt von uns die Zeit, die er braucht – ohne Druck", sagte Kessler.
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa