Bleibt René Wagner Chefcoach beim 1. FC Köln? Jetzt spricht der Interimstrainer
Von Eric Dobias
Köln - Vor dem Saisonfinale des 1. FC Köln beim deutschen Meister Bayern München wartet Interimstrainer René Wagner (37) weiter auf eine Jobgarantie über die Spielzeit hinaus.
"Ich hoffe, dass aus Spekulationen irgendwann ein Feedback wird, was meine Zukunft angeht. Ich habe aktuell noch nichts gehört", sagte Wagner mit Blick auf die noch ausstehende Entscheidung der Vereinsführung.
Ein guter Auftritt des Tabellen-14. an der Isar am Samstag (15.30 Uhr/Sky) würde dem 37 Jahre alten Fußballlehrer natürlich helfen, seine Chancen auf eine dauerhafte Anstellung als FC-Cheftrainer zu verbessern.
Wagner hatte das Amt im März als Nachfolger des entlassenen Lukas Kwasniok (44) übernommen und die Kölner zum Klassenerhalt geführt.
"Ich möchte ruhig bleiben und jeden Tag gute Arbeit machen. Dann müssen andere beurteilen, ob mich das dazu berechtigt, den Job hier weiterzumachen. Wenn es so sein sollte, freue ich mich natürlich über das Vertrauen des Vereins", sagte Wagner.
Trotz der Ungewissheit wolle er sich nicht verrückt machen. "Wenn ich mir jeden Tag darüber Gedanken machen würde, würde es mir irgendwann nicht mehr gutgehen. Ich hoffe, dass ich den Job noch ganz, ganz lange machen darf. Da muss ich mich auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann", sagte Wagner.
Titelfoto: Marius Becker/dpa