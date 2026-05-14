Bleibt René Wagner Chefcoach beim 1. FC Köln? Jetzt spricht der Interimstrainer

Köln - Vor dem Saisonfinale des 1. FC Köln beim deutschen Meister Bayern München wartet Interimstrainer René Wagner (37) weiter auf eine Jobgarantie über die Spielzeit hinaus.

Noch ist nicht klar, ob Interimstrainer René Wagner (37) auch über die Saison Chefcoach des 1. FC Köln bleibt. © Marius Becker/dpa

"Ich hoffe, dass aus Spekulationen irgendwann ein Feedback wird, was meine Zukunft angeht. Ich habe aktuell noch nichts gehört", sagte Wagner mit Blick auf die noch ausstehende Entscheidung der Vereinsführung.

Ein guter Auftritt des Tabellen-14. an der Isar am Samstag (15.30 Uhr/Sky) würde dem 37 Jahre alten Fußballlehrer natürlich helfen, seine Chancen auf eine dauerhafte Anstellung als FC-Cheftrainer zu verbessern.

Wagner hatte das Amt im März als Nachfolger des entlassenen Lukas Kwasniok (44) übernommen und die Kölner zum Klassenerhalt geführt.

"Ich möchte ruhig bleiben und jeden Tag gute Arbeit machen. Dann müssen andere beurteilen, ob mich das dazu berechtigt, den Job hier weiterzumachen. Wenn es so sein sollte, freue ich mich natürlich über das Vertrauen des Vereins", sagte Wagner.