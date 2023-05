1. FC Köln: Verhindert der Meisterschafts-Kampf das Abschiedsspiel von Timo Horn?

Köln - Seit dem Derbysieg bei Bayer 04 ist die Saison für den 1. FC Köln in trockenen Tüchern und die Klasse gehalten. Da käme das Abschiedsspiel von Keeper Timo Horn (30) am 34. Spieltag doch gerade richtig! Wäre da nicht der packende Kampf um die Meisterschaft ...

An der Seite von Jonas Hector (32, l.) winkt Timo Horn (30, M.) ein ganz besonderes Abschiedsspiel. Beide verlassen den FC am Ende der Saison. © Federico Gambarini/dpa

Aktuell liefern sich nämlich Bayern München und Herausforderer Borussia Dortmund einen Wettlauf um die Deutsche Meisterschaft.

Während die Münchner am vergangenen Wochenende Schalke 04 mit 6:0 aus der Allianz Arena schossen, gewann der BVB im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:2!

Lediglich ein Zähler trennt die beiden Rivalen nach dem 32. Spieltag. Für Schwarz-Gelb geht es um nicht weniger als den ersten Meistertitel seit 2011 - für die Geißböcke hingegen nur noch um die goldene Ananas.

Sollte man meinen! Denn der FC kann so stark wie kein anderes Team der Liga in den Titelkampf eingreifen - vorausgesetzt, München und Dortmund gewinnen auch ihre jeweiligen Duelle am 33. Spieltag.

Dann könnte nämlich auch der Einsatz zu Ehren von FC-Urgestein Timo Horn wackeln... Erst Ende April gab der 30-Jährige bekannt, seinen auslaufenden Vertrag in der Domstadt nicht verlängern und wechseln zu wollen. Ohne Spielpraxis dürfte es daher fast schon an Wettbewerbsverzerrung grenzen, Horn ausgerechnet gegen die Bayern zwischen die Pfosten zu stellen!