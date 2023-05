Mitten im Titelrennen: Macht der 1. FC Köln den BVB zum Meister?

Köln - Bekommt der 1. FC Köln im Showdown um die Meisterschaft eine ganz besondere Rolle? Am 34. Spieltag empfangen die Geißböcke Tabellenführer Bayern München . Verhilft der FC womöglich Borussia Dortmund zum Meister-Titel?

Zur Erinnerung: Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bayer 04 war der BVB damals auf einen Ausrutscher der Werkself am 32. Spieltag - ausgerechnet im RheinEnergieSTADION - angewiesen.

Der 1. FC Köln könnte zumindest einen Beitrag zur lang ersehnten Wachablösung im deutschen Fußball leisten. Fakt ist: Der Rekordmeister liegt aktuell einen Zähler vor der Borussia und müsste in den letzten drei Partien mindestens einmal patzen. Gleichzeitig müssten die Dortmunder ihre verbliebenen Duelle allesamt gewinnen.

Am 30. April 2010 ließ der FC dank eines Doppelpacks von Milivoje Novakovic die Meisterträume der Werkself jäh zerplatzen. © IMAGO/Team 2

Auch im Netz geistern seit dem Sieg der Kölner in der Leverkusener BayArena die wildesten Meister-Theorien umher.

"Steffen Tigges köpft am letzten Spieltag gegen den FC Bayern in der 89. Minute das 2:1 für den FC, macht den BVB zum Meister, und das Westfalenstadion singt ekstatisch 'Erster Fußballklub Köln!'", heißt es dort zum Beispiel.

Aber nicht nur der FC kann der Borussia auf der Zielgeraden helfen - auch Erzrivale Schalke 04 mischt im Kampf um die Deutsche Meisterschaft unverhofft mit.

Am kommenden Samstag gastiert Königsblau nämlich in der Münchener Allianz Arena (15.30 Uhr) und könnte bei einem Remis oder Sieg dafür sorgen, dass die Dortmunder den Gewinn der Schale wieder in der eigenen Hand hätten. Vorausgesetzt Schwarz-Gelb gewinnt das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr).

Kurios: Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass Schalke 04 dem Ruhrpott-Feind aus Dortmund zum Titel verhilft, dürfte sich das gesamte Team der Knappen ausgerechnet ins Goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen. Das versprach Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (56) am Montag.