1. FC Köln verlängert Vertrag mit U21-Talent: "Entscheidung ist leicht gefallen"

Tim Lemperle (21) hat seinen Vertrag beim 1. FC Köln bis 2025 verlängert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am heutigen Mittwoch bestätigte der Effzeh die Unterzeichnung des neuen Arbeitspapiers.

"Mir ist die Entscheidung leicht gefallen, weil ich mich beim FC sehr wohl und gut aufgehoben fühle", sagte Lemperle zu seinem Verbleib in der Domstadt.

Der FC und Cheftrainer Steffen Baumgart (51) hätten ihm "einen klaren Weg aufgezeigt": "Ich will beweisen, dass ich das schaffe." Der Plan für den 21-Jährigen könnte dabei eine mögliche Leihe vorsehen.

So sollen etwa die Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth ihr Interesse an dem Flügelstürmer bekundet haben, während es Lemperle in Köln bislang nicht über die Joker-Rolle hinaus schaffen konnte.

"Auch, wenn ich im Sommer möglicherweise einen Zwischenschritt gehen muss, bleibt es mein Ziel, beim FC Bundesliga zu spielen", deutete der Kicker an.