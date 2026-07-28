1. FC Köln verleiht Schenten: Jungen Stürmer zieht es in die Niederlande
Von Thomas Eßer
Köln - Der 1. FC Köln verleiht Sturm-Talent Fynn Schenten (18) in die Niederlande.
Der 18-Jährige soll dort in der 2. Liga Spielpraxis sammeln.
"Mit Roda Kerkrade haben wir einen passenden Klub gefunden, wo er sich einerseits heimatnah, aber dennoch in einem neuen Umfeld beweisen und durchsetzen muss, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu machen", sagte Lukas Berg, Technischer Direktor der Kölner, laut Vereinsmitteilung.
Schenten wurde in der vergangenen Spielzeit bereits siebenmal bei den FC-Profis in der Fußball-Bundesliga eingesetzt.
"Ich habe in der vergangenen Saison Blut geleckt", sagte er. Er wisse jedoch auch, dass er sich noch weiterentwickeln müsse.
Schenten will "die Aufgabe in Kerkrade zu 100 Prozent annehmen und dann in einem Jahr gestärkt ans Geißbockheim zurückkehren".
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa