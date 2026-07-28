1. FC Köln verleiht Schenten: Jungen Stürmer zieht es in die Niederlande

Fynn Schenten (18) soll in der kommenden Saison auf Leihbasis beim niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade wichtige Spielpraxis sammeln. © Federico Gambarini/dpa

Der 18-Jährige soll dort in der 2. Liga Spielpraxis sammeln.

"Mit Roda Kerkrade haben wir einen passenden Klub gefunden, wo er sich einerseits heimatnah, aber dennoch in einem neuen Umfeld beweisen und durchsetzen muss, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu machen", sagte Lukas Berg, Technischer Direktor der Kölner, laut Vereinsmitteilung.

Schenten wurde in der vergangenen Spielzeit bereits siebenmal bei den FC-Profis in der Fußball-Bundesliga eingesetzt.

"Ich habe in der vergangenen Saison Blut geleckt", sagte er. Er wisse jedoch auch, dass er sich noch weiterentwickeln müsse.