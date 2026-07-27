FC-Neuzugang Lochoshvili verrät: Auf diese Qualitäten dürfen sich die Fans freuen

Köln - Er soll die in der vergangenen Saison schwächelnde Defensive des 1. FC Köln in der neuen Saison auf ein neues Level hieven: Luka Lochoshvili (28). Nun hat der Neuzugang des 1. FC Nürnberg auch verraten, wie er das bewerkstelligen will.

Mit der georgischen Nationalelf ist Luka Lochoshvili (28, r.) während der EM 2024 auch auf Spanien und Superstar Lamine Yamal (19, l.) getroffen - ausgerechnet im Kölner RheinEnergie-Stadion. (Archivbild) © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

"Ich bringe Mentalität auf und neben dem Platz mit, aber auch Physis und Aggressivität. Das ist mein Spiel und damit möchte ich dem Team helfen", beschreibt das Kraftpaket aus Georgien seine Qualitäten am Rande des Trainingslagers in Kitzbühel (Österreich).

Hinzu kommt eine für einen Innenverteidiger außergewöhnliche Torgefährlichkeit: in der abgelaufenen Zweitligasaison netzte der 32-fache Nationalspieler stolze fünfmal, hinzu kommen zwei Vorlagen. Und auch bei seinem ersten Auftritt im FC-Trikot im Testspiel gegen Bergisch Gladbach am Donnerstag war er per Kopf erfolgreich.

Nun hofft er, dass sich der Trend fortsetzt. "Ich möchte weiterhin Tore machen und dem Team helfen - natürlich am liebsten in Pflichtspielen, wenn es wirklich zählt", so Lochoshvili.

Zudem wolle er die Mannschaft anführen und als Leader vorangehen, insbesondere für die junge Hintermannschaft. Zwar sei er niemand, der dabei durch lautes Herumschreien auffalle. "Aber ich habe Erfahrung und schon internationale Spiele bestritten", betont der 28-Jährige, der aber auch weiß: "Auch ich kann etwas von den jungen Spielern annehmen."