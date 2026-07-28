Mit Retro-Logo und Adidas-Trefoil: FC stellt neues Auswärtstrikot vor
Köln - Der 1. FC Köln macht seinen Trikotsatz perfekt: Am Dienstag haben die Domstädter ihr Auswärtsleibchen für die kommende Saison vorgestellt.
Mit weißen Nadelstreifen, rot-weiß abgesetztem Kragen und Ärmeln, weißen Adidas-Streifen auf den Schultern und einem Vereinswappen im Retro-Stil ist das neue Hemd eine Hommage an das beliebte Trikot aus der Saison 1981/82. Abgerundet wird das Design mit dem klassischen Adidas-Trefoil.
Die Verantwortlichen hoffen dem Vernehmen nach, mit dem neuen Trikot einen Nerv bei den Fans zu treffen. Viele Anhänger hatten sich nach der Vorstellung des Heim- und Ausweichleibchens insbesondere in den sozialen Medien über die Designs beschwert.
Das neue Auswärtstrikot ist ab sofort im FC-Fanshop erhältlich. Auf Wunsch ist es mit einem Flock samt Ziffern im Retro-Stil verfügbar.
Für Erwachsene kostet es 99,95 Euro, in der Kinderversion 74,95 Euro.
Auf ein spezielles Karnevalstrikot müssen die Fans in dieser Saison derweil verzichten. Stattdessen ist ein Sondertrikot zum 150. Geburtstag des Kölner Komponisten Willi Ostermann geplant. Es soll in Bordeauxrot gehalten werden.
Titelfoto: Bildmontage: 1. FC Köln (2)