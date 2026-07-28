Mit Retro-Logo und Adidas-Trefoil: FC stellt neues Auswärtstrikot vor

Köln - Der 1. FC Köln macht seinen Trikotsatz perfekt: Am Dienstag haben die Domstädter ihr Auswärtsleibchen für die kommende Saison vorgestellt.

Senkrechtstarter Said El Mala (19) fühlt sich im neuen Auswärtsdress des 1. FC Köln offenbar pudelwohl. © Bildmontage: 1. FC Köln (2)

Mit weißen Nadelstreifen, rot-weiß abgesetztem Kragen und Ärmeln, weißen Adidas-Streifen auf den Schultern und einem Vereinswappen im Retro-Stil ist das neue Hemd eine Hommage an das beliebte Trikot aus der Saison 1981/82. Abgerundet wird das Design mit dem klassischen Adidas-Trefoil.

Die Verantwortlichen hoffen dem Vernehmen nach, mit dem neuen Trikot einen Nerv bei den Fans zu treffen. Viele Anhänger hatten sich nach der Vorstellung des Heim- und Ausweichleibchens insbesondere in den sozialen Medien über die Designs beschwert.

Das neue Auswärtstrikot ist ab sofort im FC-Fanshop erhältlich. Auf Wunsch ist es mit einem Flock samt Ziffern im Retro-Stil verfügbar.

Für Erwachsene kostet es 99,95 Euro, in der Kinderversion 74,95 Euro.