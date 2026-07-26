FC verleiht Rechtsverteidiger nach Polen: "Hätte gern die Chance bekommen, mich nochmal zu zeigen"

Köln - Beim 1. FC Köln wurde er bislang nicht glücklich, jetzt sucht Jusuf Gazibegovic (26) sein sportliches Glück in Polen: Der Rechtsverteidiger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Widzew Lodz.

Wird in der kommenden Saison bei Widzew Lodz in Polen auflaufen: Jusuf Gazibevovic (26). (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Weil er in den sportlichen Planungen von Trainer René Wagner (38) und dem Verein keine Rolle spielt, war der 26-Jährige zuletzt bereits für Gespräche freigestellt und daher auch nicht mit ins Trainerlager gereist.

"Klar hätte ich beim FC gerne eine Chance bekommen, mich noch einmal zu zeigen. Leider haben sich die Verantwortlichen anders entschieden", sagte Gazibegovic in einer Vereinsmitteilung.

Er sei daher froh, "mit Widzew Lodz einen Verein gefunden zu haben, bei dem ich die Chance bekomme, mich von Saisonbeginn an zu zeigen mit dem klaren Ziel, wieder Stammspieler zu werden."

Der im Januar 2025 als erster Neuzugang nach der Transfersperre verpflichtete Gazibegovic war bereits im vergangenen Sommer unter Ex-Coach Lukas Kwasniok (45) aufs Abstellgleis geraten.