1. FC Köln: Vier Top-Klubs jagen Skhiri, Europa-League-Finale als zentraler Faktor?

FC-Geschäftsführer Christian Keller (46) hat nur noch wenig Hoffnung auf einen Verbleib der tunesischen Pferdelunge. © Thomas Banneyer/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Mögliche Ziele für Skhiri wären demnach Stade Rennes (Frankreich), FC Sevilla (Spanien), AS Rom (Italien) und sogar der rheinische Rivale Bayer 04 Leverkusen. Spitzfindigen Lesern wird aufgefallen sein, dass drei der vier genannten Klubs derzeit das Europa-League-Halbfinale bestreiten.

Und dieser Umstand könnte am Ende des Tages tatsächlich das entscheidende Zünglein an der Transfer-Waage sein. Denn: Der Gewinner des Europapokal-Wettbewerbs spielt im kommenden Jahr definitiv in der Champions League - ein sehr reizvoller Aspekt für Skhiri.

FC-Geschäftsführer Christian Keller (46) erklärte kürzlich: "Wenn der Spieler sagt, dass er in einem entscheidenden Alter seiner Karriere probieren will, den nächsten Schritt zu gehen und regelmäßig international zu spielen, dann muss man das akzeptieren."

Vor dem Finale in der ungarischen Hauptstadt Budapest am 31. Mai ist also keine Entscheidung zu erwarten. Danach könnte es in der Causa Skhiri allerdings ganz schnell gehen. Das Transferfenster im Sommer öffnet offiziell zum 1. Juli.