1. FC Köln winkt Millionen-Summe: Bahnt sich etwa Mega-Wechsel an?

Köln - Der 1. FC Köln wittert wohl das ganz große Geld! Die Geißböcke könnten sich schon in diesem Sommer von einem ihrer größten Talente der vergangenen Jahre trennen und dabei richtig abkassieren.

Schon seit längerer Zeit wird der 21-Jährige mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht - in ein paar Monaten könnte es dann wohl schon so weit sein.

Schon bald könnte es die Ex-Leihgabe des Greuther Fürth vom Geißbockheim allerdings in die große weite Torhüter-Welt ziehen. Denn: Laut Express wollen Urbig und der FC angeblich getrennte Wege gehen!

Zuletzt verlor Keeper Jonas Urbig (3.v.l.) seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe (29, nicht im Bild). © IMAGO / Herbert Bucco

Erst im vergangenen Sommer hatte das Keeper-Talent die langjährige Nummer eins Marvin Schwäbe (29) auf die Bank verdrängt, dem Publikumsliebling mit so manchem Patzer aber wieder Oberwasser verliehen.

Zuletzt hatte Trainer Gerhard Struber (47) auf die Dienste Schwäbes gebaut, ihm das bedingungslose Vertrauen ausgesprochen. Auch seinetwegen stehen die Rheinländer zum Start ins neue Kalenderjahr an der Tabellenspitze und dürfen vom direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga träumen.

In München könnte Jonas Urbig auf lange Sicht das Erbe von Manuel Neuer (38) antreten. Diesen Plan verfolgten die Münchner in den vergangenen Jahren allerdings auch schon mit Alexander Nübel (28) und in diesen Tagen auch mit Daniel Peretz (24).

Offiziell bestätigt ist das Interesse der Bayern an Urbig zwar nicht - dass der 33-fache Deutsche Meister allerdings die gefragtesten deutschen Talente in seinen Reihen haben will, ist ebenso bekannt.