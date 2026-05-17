Abschied beschlossen! 1. FC Köln verliert Defensivspezialist ablösefrei
Köln - Seit Monaten pfiffen es die Spatzen von den Dächern, jetzt ist es beschlossene Sache: Eric Martel (24) verlässt den 1. FC Köln nach vier Jahren und 134 Pflichtspielen.
Das haben der 24-Jährige und die Domstädter am Sonntagabend bekannt gegeben. Der Sechser hat seinen auslaufenden Vertrag zuvor nicht verlängert und verlässt den FC damit ablösefrei.
In einer emotionalen Abschiedsbotschaft via Instagram richtet sich der ehemalige Kapitän der deutschen U21-Auswahl direkt an die Fans: "Vor euch in diesem Stadion zu spielen, war für mich jedes Mal ein absoluter Gänsehautmoment. […] Es war mir eine große Ehre, für diesen besonderen Verein spielen zu dürfen."
Dennoch habe er sich nun dazu entschieden, das Kapitel mit dem FC zu beenden und eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Bei welchem Klub diese liegen wird, lässt er offen.
FC-Sportdirektor Thomas Kessler (40) betont indes, dass man in den vergangenen Wochen und Monaten in einem "engen, regelmäßigen" Austausch gestanden und Martel ein "faires sowie wertschätzendes Angebot" unterbreitet habe.
Thomas Kessler respektiert Wechselwunsch von Eric Martel
Am vergangenen Freitag habe er die Rheinländer dann allerdings darüber informiert, dass er sein Arbeitspapier am Rhein nicht mehr verlängern wolle. "Das respektieren wir. Wir bedanken uns bei Eric ausdrücklich für seinen Einsatz in den zurückliegenden vier Jahren beim 1. FC Köln und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so Kessler.
Martel kam im Sommer 2022 für 1,2 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC, nachdem er von den Sachsen zuvor zu Austria Wien verliehen wurde. Im Trikot mit dem Geißbock auf der Brust empfahl er sich für die U21-Nationalelf, für die er 30 Spiele absolvierte. Für die Kölner erzielte der Defensivspezialist in 134 Pflichtspielen acht Tore und bereitete weitere fünf vor.
Titelfoto: Marius Becker/dpa