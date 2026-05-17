Abschied beschlossen! 1. FC Köln verliert Defensivspezialist ablösefrei

Köln - Seit Monaten pfiffen es die Spatzen von den Dächern, jetzt ist es beschlossene Sache: Eric Martel (24) verlässt den 1. FC Köln nach vier Jahren und 134 Pflichtspielen.

Eric Martel (24) betont in seinem Abschiedspost, wie sehr er die Atmosphäre im RheinEnergie-Stadion genossen hat. © Marius Becker/dpa

Das haben der 24-Jährige und die Domstädter am Sonntagabend bekannt gegeben. Der Sechser hat seinen auslaufenden Vertrag zuvor nicht verlängert und verlässt den FC damit ablösefrei.

In einer emotionalen Abschiedsbotschaft via Instagram richtet sich der ehemalige Kapitän der deutschen U21-Auswahl direkt an die Fans: "Vor euch in diesem Stadion zu spielen, war für mich jedes Mal ein absoluter Gänsehautmoment. […] Es war mir eine große Ehre, für diesen besonderen Verein spielen zu dürfen."

Dennoch habe er sich nun dazu entschieden, das Kapitel mit dem FC zu beenden und eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Bei welchem Klub diese liegen wird, lässt er offen.

FC-Sportdirektor Thomas Kessler (40) betont indes, dass man in den vergangenen Wochen und Monaten in einem "engen, regelmäßigen" Austausch gestanden und Martel ein "faires sowie wertschätzendes Angebot" unterbreitet habe.