"Muss mit Thomas sprechen": Zukunft von FC-Interimstrainer weiter ungewiss

München - Ob René Wagner (37) beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln über die Saison hinaus Trainer bleibt, ist nach dem letzten Saisonspiel bei Meister Bayern München offen geblieben.

Die Zukunft von René Wagner (37) beim 1. FC Köln ist weiter ungewiss. © Soeren Stache/dpa

Der 37-Jährige war Ende März bei den Kölnern auf den entlassenen Lukas Kwasniok (44) gefolgt. Zwar hatte er es geschafft, den FC in seinen sieben Spielen in der Liga zu halten und somit das Saisonziel erfüllt, doch eine Jobgarantie ist der Klassenerhalt nicht.

"Wenn das so sein sollte, dass ich es machen darf, dann mache ich mir genau dann Gedanken", antwortete Wagner nach dem 1:5 in München gegen die Bayern auf die Frage, welche weitere Ziele er mit dem FC verfolge.

"Erstmal brauchen wir jetzt ein Zeichen vom Verein, oder ich muss auch mit Thomas sprechen", führte er weiter aus. Ein Gespräch mit Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler (40) soll laut Wagner in Kürze stattfinden.