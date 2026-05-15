Fällt jetzt der Transferrekord? Auch dieser Klub aus England will Köln-Star El Mala

Köln - Mit seinen Top-Leistungen hat sich Said El Mala vom 1. FC Köln in dieser Saison ins Rampenlicht gespielt. Jetzt soll ein weiterer Premier-League-Klub seine Fühler nach dem 19-Jährigen ausgestreckt haben!

Mit zwölf Toren und fünf Vorlagen ist Said El Mala (19) in dieser Saison der Top-Scorer beim 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Wie "kicker" berichtet, soll mit dem FC Brentford ein weiterer zahlungskräftiger Bewerber ins Rennen um den Offensivspieler eingestiegen sein.

Ein konkretes Angebot liege bei den Geißböcken demnach jedoch nicht auf dem Tisch.

Laut dem Fußball-Magazin arbeite der Klub aus dem Westen Londons aber wohl an einer Offerte, die den Forderungen der Kölner schon verdächtig nahe kommen soll. Von einem Angebot über 40 Millionen Euro ist da die Rede.

Mit zwölf Toren und fünf Vorlagen ist El Mala in seiner ersten Bundesliga-Saison immerhin gleich zum Top-Scorer des Aufsteigers avanciert. Die Dribblings und Abschlüsse des gebürtigen Krefelders begeistern nicht mehr nur deutsche Fans.

Die Jagd auf den Flügelstürmer, der im November 2025 sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft gab, ist schon länger eröffnet. Vor allem Brighton & Hove Albion, der FC Chelsea sowie Newcastle United sollen Interesse an dem Senkrechtstarter haben.