Fällt jetzt der Transferrekord? Auch dieser Klub aus England will Köln-Star El Mala
Köln - Mit seinen Top-Leistungen hat sich Said El Mala vom 1. FC Köln in dieser Saison ins Rampenlicht gespielt. Jetzt soll ein weiterer Premier-League-Klub seine Fühler nach dem 19-Jährigen ausgestreckt haben!
Wie "kicker" berichtet, soll mit dem FC Brentford ein weiterer zahlungskräftiger Bewerber ins Rennen um den Offensivspieler eingestiegen sein.
Ein konkretes Angebot liege bei den Geißböcken demnach jedoch nicht auf dem Tisch.
Laut dem Fußball-Magazin arbeite der Klub aus dem Westen Londons aber wohl an einer Offerte, die den Forderungen der Kölner schon verdächtig nahe kommen soll. Von einem Angebot über 40 Millionen Euro ist da die Rede.
Mit zwölf Toren und fünf Vorlagen ist El Mala in seiner ersten Bundesliga-Saison immerhin gleich zum Top-Scorer des Aufsteigers avanciert. Die Dribblings und Abschlüsse des gebürtigen Krefelders begeistern nicht mehr nur deutsche Fans.
Die Jagd auf den Flügelstürmer, der im November 2025 sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft gab, ist schon länger eröffnet. Vor allem Brighton & Hove Albion, der FC Chelsea sowie Newcastle United sollen Interesse an dem Senkrechtstarter haben.
Keine Ausstiegsklausel: 1. FC Köln bei El Mala in komfortabler Situation
Kürzlich wurde jedoch bekannt, dass Brighton nach wochenlangem Werben zuletzt wohl Abstand von einer Verpflichtung El Malas genommen haben soll.
Die Seagulls bieten nur rund 35 Millionen Euro inklusive Boni und Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent.
Den Domstädtern schweben aber angeblich 50 Millionen Euro Ablöse vor, um ihren Starspieler im Sommer die Freigabe für einen Transfer zu erteilen. Eine schnelle Lösung ist demnach nicht zu erwarten, vielmehr scheint ein Poker bis in den Spätsommer möglich.
Sportboss Thomas Kessler (40) befindet sich jedoch in einer komfortablen Position. El Malas Vertrag am Geißbockheim läuft noch bis 2030 - ohne Ausstiegsklausel. Der Aufsteiger hält also alle Zügel in der Hand.
Eine Ablöse über 40 Millionen Euro wäre für den Effzeh ein Rekorderlös. An der Spitze der teuersten Abgänge der Vereinsgeschichte thront aktuell noch Ex-Stürmer-Star Anthony Modeste (38), der 2018 für 34,7 Millionen Euro zu Tianjin Tianhai nach China wechselte.
Titelfoto: Marius Becker/dpa