Auch beim 3:4 gegen Eintracht Frankfurt: 1. FC Köln von fieser Negativserie verfolgt

Köln - Trotz 14 Punkten in der laufenden Bundesliga-Saison kämpft der 1. FC Köln gegen diesen Fluch!

Der 1. FC Köln konnte sich für seine Energieleistung in der Crunch-Time nicht belohnen. © Federico Gambarini/dpa

Das jüngste 3:4 gegen die Eintracht aus Frankfurt am Samstagabend war zwar die zweite Niederlage in Folge - aber auch die Fortsetzung einer Negativserie.

Denn nach den Pleiten gegen Mönchengladbach (1:3), Borussia Dortmund (0:1) und RB Leipzig (1:3) war es auch das vierte Topspiel um 18.30 Uhr, das die Geißböcke in den Sand gesetzt haben.

"Grundsätzlich glaube ich, dass wir in Gänze auf Bundesliga-Niveau schon Lehrgeld bezahlt haben", ist sich FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) sicher.

Bestes Beispiel: Das zwischenzeitliche 1:1 gegen die Adler durch Arthur Theate (39.) war bereits das elfte (!) Gegentor nach ruhendem Ball - das fünfte nach einer Ecke!