Verletzung hat Folgen: 1. FC Köln muss auf Abwehrspieler verzichten

Köln - Verletzung mit Folgen! Der 1. FC Köln muss auf unbestimmte Zeit ohne Abwehrspieler Joël Schmied (27) auskommen.

Abwehrspieler Joël Schmied (r.) fehlt den Geißböcken bis auf Weiteres. © Federico Gambarini/dpa

Der Schweizer hatte sich nach Angaben der Geißböcke im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Das hat eine MRT-Untersuchung am heutigen Sonntag ergeben. Eine genaue Ausfallzeit ist derweil nicht bekannt.

Schmied hatte in der 60. Minute noch versucht, das Gegentor von Eintracht-Stürmer Jonathan Burkhardt (25) zum zwischenzeitlichen 1:3 zu klären.