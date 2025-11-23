Verletzung hat Folgen: 1. FC Köln muss auf Abwehrspieler verzichten
Von Jana Glose
Köln - Verletzung mit Folgen! Der 1. FC Köln muss auf unbestimmte Zeit ohne Abwehrspieler Joël Schmied (27) auskommen.
Der Schweizer hatte sich nach Angaben der Geißböcke im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.
Das hat eine MRT-Untersuchung am heutigen Sonntag ergeben. Eine genaue Ausfallzeit ist derweil nicht bekannt.
Schmied hatte in der 60. Minute noch versucht, das Gegentor von Eintracht-Stürmer Jonathan Burkhardt (25) zum zwischenzeitlichen 1:3 zu klären.
Nach der Aktion blieb der 27-Jährige am Boden liegen, fasste sich an den Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Trainer Lukas Kwasniok (44) hatte bereits direkt nach Abpfiff prophezeit, dass Schmied am kommenden Samstag in Bremen wohl nicht dabei sein wird.
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa