Verletzung hat Folgen: 1. FC Köln muss auf Abwehrspieler verzichten

Einen Tag nach dem 3:4 gegen Eintracht Frankfurt erreicht den 1. FC Köln eine kleine Hiobsbotschaft um Joël Schmied.

Von Jana Glose

Köln - Verletzung mit Folgen! Der 1. FC Köln muss auf unbestimmte Zeit ohne Abwehrspieler Joël Schmied (27) auskommen.

Abwehrspieler Joël Schmied (r.) fehlt den Geißböcken bis auf Weiteres.
Abwehrspieler Joël Schmied (r.) fehlt den Geißböcken bis auf Weiteres.  © Federico Gambarini/dpa

Der Schweizer hatte sich nach Angaben der Geißböcke im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Das hat eine MRT-Untersuchung am heutigen Sonntag ergeben. Eine genaue Ausfallzeit ist derweil nicht bekannt.

Schmied hatte in der 60. Minute noch versucht, das Gegentor von Eintracht-Stürmer Jonathan Burkhardt (25) zum zwischenzeitlichen 1:3 zu klären.

Nach der Aktion blieb der 27-Jährige am Boden liegen, fasste sich an den Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Trainer Lukas Kwasniok (44) hatte bereits direkt nach Abpfiff prophezeit, dass Schmied am kommenden Samstag in Bremen wohl nicht dabei sein wird.

Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa

