Seit Horror-Verletzung von der Bildfläche verschwunden: FC-Star Kilian aus Köln geflüchtet?

Drei Kreuzbandrisse im rechten Knie in 18 Monaten - das ist die Verletzungsbilanz von FC-Köln-Verteidiger Luca Kilian. Trotzdem ackert er für sein Comeback.

Von Jonas Reihl

Köln - Drei Kreuzbandrisse im rechten Knie in nur 18 Monaten - das ist die traurige Verletzungsbilanz von FC-Köln-Innenverteidiger Luca Kilian (26). Trotzdem ackert der gebürtige Dortmunder für sein Comeback.

Bitter: Eigentlich hatte sich Luca Kilian (26) wieder zurück ins Profitraining des 1. FC Köln gekämpft, ehe er sich im September erneut das Kreuzband riss.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Gegensatz zu seinen vorigen Verletzungen trainiert Kilian dieses Mal allerdings nicht in Köln, sondern in seiner Heimatstadt, wie die BILD berichtet.

Demnach absolviert der FC-Star in der Ruhr-Metropole Dortmund ein spezielles Reha-Programm mit externen Trainern.

Grund für sein freiwilliges Exil aus der Domstadt sei aber nicht etwa fehlendes Vertrauen in die FC-Physios. Stattdessen wolle sich Kilian in Dortmund den dringend benötigten Mental-Boost durch Familie und Freunde holen.

Und das ist dringend nötig - immerhin läuft sein Vertrag in Köln nur noch bis Juni 2026. Sollte er bis dahin nicht wieder auf die Beine kommen, dürfte eine Fortsetzung seiner Profi-Karriere auf wackeligen Beinen stehen.

FC-Köln-Verteidiger Luca Kilian legte sich in München auf OP-Tisch

Das letzte Pflichtspiel für die Profis der 1. FC Köln absolvierte der Innenverteidiger am 15. März 2024 gegen RB Leipzig.  © Federico Gambarini/dpa

Schon nach seiner schweren Verletzung, die er sich während einer Trainingseinheit im September zugezogen hatte, hatte sich Kilian dazu entschlossen, sich nicht in der Domstadt, sondern bei Spezialisten in München auf den OP-Tisch zu legen.

Seitdem ist es still geworden um den 26-Jährigen. Wie gewohnt veröffentlicht der Verein selbst keinerlei Neuigkeiten zum Zustand seiner Verletzten.

Während sich andere FC-Stars - etwa der ebenfalls schwer verletzte Ex-Kapitän Timo Hübers (29) - allerdings immer mal wieder im Stadion oder am Trainingsgelände blicken lassen, fehlt von Kilian beinah jede Spur in der Öffentlichkeit.

Wann der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler wieder beim FC auf dem Rasen stehen kann, ist noch offen.

