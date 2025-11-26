Seit Horror-Verletzung von der Bildfläche verschwunden: FC-Star Kilian aus Köln geflüchtet?

Köln - Drei Kreuzbandrisse im rechten Knie in nur 18 Monaten - das ist die traurige Verletzungsbilanz von FC-Köln -Innenverteidiger Luca Kilian (26). Trotzdem ackert der gebürtige Dortmunder für sein Comeback.

Bitter: Eigentlich hatte sich Luca Kilian (26) wieder zurück ins Profitraining des 1. FC Köln gekämpft, ehe er sich im September erneut das Kreuzband riss. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Gegensatz zu seinen vorigen Verletzungen trainiert Kilian dieses Mal allerdings nicht in Köln, sondern in seiner Heimatstadt, wie die BILD berichtet.

Demnach absolviert der FC-Star in der Ruhr-Metropole Dortmund ein spezielles Reha-Programm mit externen Trainern.

Grund für sein freiwilliges Exil aus der Domstadt sei aber nicht etwa fehlendes Vertrauen in die FC-Physios. Stattdessen wolle sich Kilian in Dortmund den dringend benötigten Mental-Boost durch Familie und Freunde holen.

Und das ist dringend nötig - immerhin läuft sein Vertrag in Köln nur noch bis Juni 2026. Sollte er bis dahin nicht wieder auf die Beine kommen, dürfte eine Fortsetzung seiner Profi-Karriere auf wackeligen Beinen stehen.