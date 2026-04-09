Angebot für Top-Scorer Said El Mala? 1. FC Köln dementiert Gerüchte

Köln - Dem 1. FC Köln liegt laut Sportgeschäftsführer Thomas Kessler (40) bislang keine Offerte für Shootingstar Said El Mala (19) vor.

FC-Sportchef Thomas Kessler (40, Foto) hat sich zu den anhaltenden Gerüchten um seinen Youngster Said El Mala (19) geäußert. © Marius Becker/dpa

"Wir stehen in einem sehr verlässlichen und engen Austausch mit Said und seiner Familie. Stand jetzt liegt uns kein Angebot eines anderen Klubs vor, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen müssten. Auch von Spielerseite gab es bislang keinen Wunsch, Gespräche mit anderen Vereinen aufzunehmen", sagte Kessler dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Der 19-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht. Auch andere Topklubs sollen Interesse an dem Offensivspieler haben, für den Köln eine Millionenablöse winken könnte.

Kessler sieht den Wechselgerüchten dennoch entspannt entgegen. "Das Heft des Handelns liegt beim 1. FC Köln - Said steht noch bis 2030 bei uns unter Vertrag", sagte er.

Eine finanzielle Schmerzgrenze habe der Fußball-Bundesligist "nicht definiert", machte Kessler mit Blick auf eine mögliche Ablöse klar. Auch einen "konkreten Zeitpunkt oder Korridor" gebe es nicht.