Angebot für Top-Scorer Said El Mala? 1. FC Köln dementiert Gerüchte

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Dem 1. FC Köln liegt laut Sportgeschäftsführer Thomas Kessler bislang keine Offerte für Shootingstar Said El Mala vor.

Von Jana Glose

Köln - Dem 1. FC Köln liegt laut Sportgeschäftsführer Thomas Kessler (40) bislang keine Offerte für Shootingstar Said El Mala (19) vor.

FC-Sportchef Thomas Kessler (40, Foto) hat sich zu den anhaltenden Gerüchten um seinen Youngster Said El Mala (19) geäußert.
FC-Sportchef Thomas Kessler (40, Foto) hat sich zu den anhaltenden Gerüchten um seinen Youngster Said El Mala (19) geäußert.  © Marius Becker/dpa

"Wir stehen in einem sehr verlässlichen und engen Austausch mit Said und seiner Familie. Stand jetzt liegt uns kein Angebot eines anderen Klubs vor, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen müssten. Auch von Spielerseite gab es bislang keinen Wunsch, Gespräche mit anderen Vereinen aufzunehmen", sagte Kessler dem "Kölner Stadt-Anzeiger". 

Der 19-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht. Auch andere Topklubs sollen Interesse an dem Offensivspieler haben, für den Köln eine Millionenablöse winken könnte.

Kessler sieht den Wechselgerüchten dennoch entspannt entgegen. "Das Heft des Handelns liegt beim 1. FC Köln - Said steht noch bis 2030 bei uns unter Vertrag", sagte er.

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Eine finanzielle Schmerzgrenze habe der Fußball-Bundesligist "nicht definiert", machte Kessler mit Blick auf eine mögliche Ablöse klar. Auch einen "konkreten Zeitpunkt oder Korridor" gebe es nicht.

Trägt der 19-Jährige (M.) auch in der kommenden Saison noch das Trikot des 1. FC Köln?
Trägt der 19-Jährige (M.) auch in der kommenden Saison noch das Trikot des 1. FC Köln?  © RONNY HARTMANN/AFP

"Zu gegebener Zeit werden wir uns mit dem Thema befassen", so Kessler, der im Abstiegskampf voll mit El Mala plant. "Wir begleiten Said seit Saisonbeginn sehr eng. Er hat unmissverständlich klargemacht, dass sein voller Fokus derzeit auf seiner Entwicklung beim FC und dem Saisonendspurt liegt. Er verfolgt klare Ziele mit dem Klub."

Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa, Ronny Hartmann/AFP

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