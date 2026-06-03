Angebot verbessert! England-Klub legt saftige Millionen-Summe für Said El Mala auf den Tisch
Köln - Jetzt könnte alles flott unter Dach und Fach gebracht werden! Der FC Brentford aus der englischen Premier League soll nun offiziell ein zweites Millionen-Angebot für Said El Mala (19) in Richtung 1. FC Köln geschickt haben.
Schon unmittelbar nach dem letzten Bundesliga-Spieltag war klar, das das Ausnahmetalent bereits mündlich seinen Sommer-Wechsel in Richtung England angedeutet hat.
Jetzt kommt richtig Schwung in die Thematik. Denn laut Sport BILD soll der FC Brentford sein erstes Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro nochmal aufgestockt haben.
Die Rede ist von 45 Millionen Euro Ablöse! Beinahe die Summe, die Sportchef Thomas Kessler (40) zuletzt öffentlich für den 19-Jährigen ausgerufen hatte.
Ebenfalls Teil des Angebots soll die von den Geißböcken geforderte Weiterverkaufsklausel in Höhe von 15 Prozent sein, heißt es.
Heißt: Wechselt El Mala eines Tages für mehrere Millionen Euro den Klub, kassiert der Effzeh - neben Brentford - ordentlich mit.
Eine finale Einigung zwischen dem Bundesligisten und den "Bees" ist dem Vernehmen nach aber noch nicht erreicht und wird in den kommenden Wochen erwartet.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa