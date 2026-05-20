Geht jetzt alles ganz schnell bei Said El Mala? England-Klub angeblich bereit, Rekordsumme zu zahlen

Köln - Beschert Said El Mala (19) dem 1. FC Köln einen warmen Geldregen? Angeblich soll sich Premier-League-Klub FC Brentford bereit erklärt haben, eine Rekordsumme für den Youngster auf den Tisch zu legen.

Gegen den FC Bayern München und Konrad Laimer (28) könnte Said El Mala (19, l.) sein letztes Tor im FC-Trikot erzielt haben. © Tom Weller/dpa

Mit 13 Toren und fünf Vorlagen in seiner ersten Bundesligasaison hat sich der 19-Jährige nicht nur für den deutschen WM-Kader von Julian Nagelsmann (38) empfohlen, sondern auch seinen Marktwert in die Höhe geschraubt. Die Folge: Rund 50 Millionen Euro fordert FC-Sportdirektor Thomas Kessler (40) für seinen Top-Scorer.

Dass diese Summe offenbar durchaus realistisch ist, hat El Mala einem Bericht der "Sport Bild" (Printausgabe) zufolge nun selbst verraten: Angeblich soll der Angreifer seine Kölner Teamkollegen darüber informiert haben, dass der FC Brentford bereit sei, die Forderung zu erfüllen. Für die Engländer wäre das die höchste jemals bezahlte Ablöse.

Zuvor hatte bereits der "Kicker" vom Interesse der "Bees" berichtet. Demnach liege dem FC zwar noch kein offizielles Angebot aus dem Westen Londons vor, man wolle aber eine Offerte vorbereiten.

Sollte ein Transfer tatsächlich über die Bühne gehen, würde El Mala der "Sport Bild" zufolge nicht nur mit rund vier Millionen Euro pro Saison fürstlich entlohnt werden, sondern auch auf die beiden deutschen Landsmänner Kevin Schade (24) und Vitaly Janelt (28) treffen.