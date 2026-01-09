Kwasniok-Knaller beim 1. FC Köln: Trainer schmeißt Stürmer raus

Köln - Einen Tag vor dem Auftakt ins neue Kalenderjahr macht Lukas Kwasniok (44) beim 1. FC Köln offenbar kurzen Prozess mit einem seiner Angreifer. Haut dieser deshalb noch im Winter ab?

Lukas Kwasniok soll fürs Erste die Nase voll haben von Luca Waldschmidt. © DPA

Eigentlich hätten im spanischen La Nucia die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde inklusive Klassenerhalt gelegt werden sollen.

Kaum zurück in gewohnter Umgebung knallt es bei den Geißböcken hinter den Kulissen. Laut BILD soll FC-Coach Kwasniok Luca Waldschmidt (29) für das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim aus dem Kader geschmissen haben.

Grund dafür sollen unterschiedliche Auffassungen zwischen Spieler und Trainer gewesen sein. Waldschmidt sieht sich offenbar als unangefochtener Stammspieler - Kwasniok nicht.

Stattdessen soll Lukas Kwasniok sogar mehr Einsatz vom 29-Jährigen gefordert haben.

Dazu soll es im Trainingslager sogar ein Vieraugengespräch gegeben haben!