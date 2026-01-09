Kwasniok-Knaller beim 1. FC Köln: Trainer schmeißt Stürmer raus
Köln - Einen Tag vor dem Auftakt ins neue Kalenderjahr macht Lukas Kwasniok (44) beim 1. FC Köln offenbar kurzen Prozess mit einem seiner Angreifer. Haut dieser deshalb noch im Winter ab?
Eigentlich hätten im spanischen La Nucia die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde inklusive Klassenerhalt gelegt werden sollen.
Kaum zurück in gewohnter Umgebung knallt es bei den Geißböcken hinter den Kulissen. Laut BILD soll FC-Coach Kwasniok Luca Waldschmidt (29) für das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim aus dem Kader geschmissen haben.
Grund dafür sollen unterschiedliche Auffassungen zwischen Spieler und Trainer gewesen sein. Waldschmidt sieht sich offenbar als unangefochtener Stammspieler - Kwasniok nicht.
Stattdessen soll Lukas Kwasniok sogar mehr Einsatz vom 29-Jährigen gefordert haben.
Dazu soll es im Trainingslager sogar ein Vieraugengespräch gegeben haben!
1. FC Köln: Zieht es Luca Waldschmidt ins Ausland?
Statt auf die Reise nach Heidenheim mit seinen Teamkollegen machte sich Waldschmidt am Freitag auf den Weg nach Köln. Fernab des Geißbockheims soll sich der Stürmer Gedanken um seine Zukunft machen - trotz Vertrag bis zum 30. Juni 2027.
Bereits seit Längerem soll der Offensivspieler mit einem Wechsel ins Ausland liebäugeln.
Titelfoto: Bildmontage: dpa