Boss-Machtwort beim 1. FC Köln: Das macht der FC noch auf dem Transfermarkt

La Nucia (Spanien)/Köln - Unmittelbar vor der Rückreise aus dem Winter-Trainingslager hat FC-Boss Thomas Kessler (39) ganz offen über die Transferpläne der Geißböcke gesprochen.

Thomas Kessler arbeitet hinter den Kulissen mit Hochdruck an Verstärkungen für die Rückrunde. © Imago / Jan Huebner

Beim 1. FC Köln stehen interessante Wochen vor der Tür - denn: Die Rheinländer arbeiten mit Hochdruck an zahlreichen Transfers.

"Da wird sicherlich das ein oder andere Profil noch aufgehen und wir haben auch schon vernünftige Gespräche geführt", lautet das Zwischenfazit des Sportdirektors.

Ganz oben auf der Liste stehe nach wie vor Sebastiaan Bornauw (26) von Leeds United. Der Belgier soll die von Verletzungssorgen geplagte Defensive verstärken und auf Anhieb aushelfen.

Aber auch auf der Seite der Abgänge sieht der 39-Jährige noch Handlungsbedarf. "Ich würde nicht ausschließen, dass uns noch Spieler verlassen werden. Das Transferfenster ist noch ein bisschen geöffnet."

Welcher Akteur aber um seine Zukunft am Geißbockheim zittern muss, hat der Ex-Torwart nicht verraten.