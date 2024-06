Auch eine Trainer-Legende ist dabei: Dieses Team will die aktuelle Führung des 1. FC Köln stürzen

Köln - Schon lange ist darüber gesprochen worden, dass Dieter Prestin (67) den aktuellen Vorstand des 1. FC Köln ablösen will. Jetzt hat der Ex-Effzeh-Spieler sein Team vorgestellt, mit dem er den Umsturz-Versuch starten möchte.

Ein Team um Ex-Profi Dieter Prestin (67, nicht im Bild) will die aktuelle Führung des 1. FC Köln stürzen. © Roberto Pfeil/dpa

Das mögliche Vorstandsteam der Opposition besteht aus Stefan Jung (53), Sonja Fuss (45) und eben dem 67-Jährigen. Doch es gibt auch weitere Namen, die im Team dabei sein wollen. Unter anderem die früheren Kölner Profis Harald Konopka (71), Tony Woodcock (68) und Roger van Gool (74).

Auch ein ehemaliger Coach der Geißböcke möchte demnach mitwirken. Genauer gesagt die Trainer-Legende Peter Neururer (68).

Weitere Namen, die dabei sind: Marco Prestin, Friedhelm Henze, Dr. Roland Nasse, Dr. Daniel Stille, Thomas Breuer, Alexander Schoen sowie Christian Rahmfeld.

Man wolle zudem auch nicht von einem Putschversuch reden, sondern es handele sich demnach um einen normalen und legalen Vorgang in einem basisdemokratisch geführten Verein.

"Ich fühle mich beim FC bisher nicht abgeholt. Das Gefühl für die Basis wurde etwas verloren", so Stefan Jung auf der Pressekonferenz im Lindner Hotel am Friesenplatz am heutigen Montagmorgen.