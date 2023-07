Bald im DFB-Trikot? Nationalmannschaft hat FC-Star Marvin Schwäbe im Visier

Fakt ist, Schwäbe war - gerade in der vergangenen Saison - maßgeblich am Erfolg der Geißböcke beteiligt. Nicht nur in der Liga machte der Blondschopf und Nachfolger von Timo Horn (30) mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Und Schwäbe selbst? Freut sich über den Anruf der Nationalmannschaft. "Mir wurde gesagt, dass ich gute Leistungen gebracht habe und ich so weiter machen soll."

Am 14. Juni 2024 startet die Europameisterschaft in der Allianz Arena in München. Gegner? Unklar! Dafür könnte Marvin Schwäbe die Konkurrenz um Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp (33), Bernd Leno (31) und Co. ausstechen und mit auf den EM-Zug aufspringen.

Für den 1. FC Köln hingegen geht es am 14. August in der 1. DFB-Pokalrunde beim VfL Osnabrück ums Eingemachte. Dann startet für den Effzeh die neue Saison 2023/24 - mit einem Happy-End für Keeper Marvin Schwäbe?