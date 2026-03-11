Beraterwechsel um Said El Mala: Millionen-Transfer damit immer konkreter

Köln - Mitten im Abstiegskampf beim 1. FC Köln könnte Said El Mala (19) hinter den Kulissen einen möglichen Sommertransfer ein Stückchen vorangetrieben haben: Der Younsgter hat seine Berater ausgewechselt.

Said El Mala (19, l.) hat seinen Berater gewechselt und wird ab sofort von seinen Eltern vertreten. © Marius Becker/dpa

Bislang wurde der Bundesliga-Senkrechtstarter hinter den Kulissen von einem Berater aus dem Kölner Umland vertreten - jetzt macht der Teenager aber Nägel mit Köpfen.

Denn: Der 19-Jährige hat sich von seinem bisherigen Berater getrennt und wird ab sofort von seinen Eltern Sabrina und Mohammed vertreten.

Das Ausnahmetalent geht damit neue Wege, die an Ex-Kölner Florian Wirtz (22) erinnern. Auch er wird von seinen Eltern unterstützt und beraten.

Von einem ähnlichen Werdegang träumt offenbar auch Said El Mala. Bereits vor mehreren Monaten hatte England-Klub Brighton & Hove Albion öffentlich um die Dienste des FC-Teenies geworben - sogar von einem Millionen-Angebot war die Rede.

Laut Kicker sollen sich neben den Seagulls aber auch Newcastle United und der FC Chelsea mit einem Transfer von El Mala beschäftigen.