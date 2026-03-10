Deal steht kurz bevor: 1. FC Köln will Tim Steidten als Direktor holen

Köln - Der 1. FC Köln hat den ersten Sommer-Transfer so gut wie eingetütet! Die Geißböcke scheinen hinter den Kulissen am ersten namhaften Neuzugang zu arbeiten.

Tim Steidten war zuletzt bei West Ham United aktiv - in der Bundesliga unter anderem schon für Bremen und Leverkusen. © IMAGO / PA Images

Statt auf dem Platz scheint der Aufsteiger aber eher auf personeller Ebene Veränderungen vorantreiben zu wollen.

Denn laut Sky hat der Effzeh Kaderplaner Tim Steidten (46) an der Angel, der am Geißbockheim künftig als Direktor arbeiten soll.

Dem TV-Sender zufolge soll es in den vergangenen Wochen bereits erste Gespräche zwischen Steidten und dem Klub gegeben haben - ein weiteres Meeting sei für diese Woche geplant.

Seit seinem Rausschmiss als Technischer Direktor bei West Ham United ist der 46-Jährige vereinslos. Jüngste Anfragen aus Saudi-Arabien soll er abgelehnt haben, weil er unbedingt zurück in die Bundesliga wolle.

Dort war Steidten bereits als Kaderplaner für Werder Bremen und Bayer 04 aktiv. Unterm Bayer-Kreuz war er als Sportkoordinator unter anderem für die Transfers von Edmond Tapsoba (27), Jeremie Frimpong (25) mitverantwortlich.