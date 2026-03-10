Endspiel für Lukas Kwasniok! Er soll Nachfolger werden

Köln - Es ist ein richtungsweisendes Spiel für den 1. FC Köln : Am Samstag (18.30 Uhr) gastieren die Geißböcke beim Mit-Aufsteiger Hamburger SV – und es könnte für Trainer Lukas Kwasniok (44) das Ende sein. Ein Nachfolger soll indes schon feststehen.

Sollte der 1. FC Köln beim Hamburger SV verlieren, könnten die Tage von Lukas Kwasniok (44) am Geißbockheim gezählt sein. © Harry Langer/dpa

Denn sollten die Geißböcke als klarer Verlierer in der Hansestadt vom Platz gehen, könnten die Tage des 44-Jährigen in der Domstadt gezählt sein.

Wie "BILD" berichtet, gibt es auch schon einen Plan B. Demnach könnte Co-Trainer René Wagner (37) in die Bresche springen, sollte es einen erneut schwachen Auswärtsauftritt, wie zuletzt beim 0:2 in Augsburg, geben.

Angeblich halte Sport-Boss Thomas Kessler (40) große Stücke auf den Assistenztrainer. Der 40-Jährige hatte den ehemaligen Co-Trainer von Ex-Köln-Coach Steffen Baumgart (54) im Sommer überraschend vom FC Union Berlin losgeeist.

Intern sei man überzeugt, dass der bisherige Kwasniok-Assistent durchaus das Zeug dazu habe, als Chef-Trainer zu arbeiten.