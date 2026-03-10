Endspiel für Lukas Kwasniok! Er soll Nachfolger werden
Köln - Es ist ein richtungsweisendes Spiel für den 1. FC Köln: Am Samstag (18.30 Uhr) gastieren die Geißböcke beim Mit-Aufsteiger Hamburger SV – und es könnte für Trainer Lukas Kwasniok (44) das Ende sein. Ein Nachfolger soll indes schon feststehen.
Denn sollten die Geißböcke als klarer Verlierer in der Hansestadt vom Platz gehen, könnten die Tage des 44-Jährigen in der Domstadt gezählt sein.
Wie "BILD" berichtet, gibt es auch schon einen Plan B. Demnach könnte Co-Trainer René Wagner (37) in die Bresche springen, sollte es einen erneut schwachen Auswärtsauftritt, wie zuletzt beim 0:2 in Augsburg, geben.
Angeblich halte Sport-Boss Thomas Kessler (40) große Stücke auf den Assistenztrainer. Der 40-Jährige hatte den ehemaligen Co-Trainer von Ex-Köln-Coach Steffen Baumgart (54) im Sommer überraschend vom FC Union Berlin losgeeist.
Intern sei man überzeugt, dass der bisherige Kwasniok-Assistent durchaus das Zeug dazu habe, als Chef-Trainer zu arbeiten.
Rettet Friedhelm Funkel den 1. FC Köln ein zweites Mal?
Wie wichtig ein Sieg für Kwasniok ist, zeigt auch eine Aussage von Kessler. "Wir werden an Punkten gemessen, und es würde uns guttun, wenn wir mal wieder Spiele gewinnen", macht der 40-Jährige im Vorfeld der richtungsweisenden Partie klar.
Im Umfeld des Geißbockheims geistert aber nicht nur der Name von René Wagner herum, sondern auch von einem alten Bekannten, der erst im vergangenen Sommer eingesprungen war. Die Rede ist von Friedhelm Funkel (72)!
Bereits 2021 rettete die Trainer-Legende die Kölner vor dem Absturz in die zweite Liga. Damals gelang der Klassenerhalt über die Relegation gegen Holstein Kiel (0:1, 5:1).
In der vergangenen Saison übernahm der 72-Jährige dann kurz vor Ende der Spielzeit für Gerhard Struber (49) und führte die Domstädter mit zwei Siegen sicher zum Aufstieg – bleiben durfte er dennoch nicht.
Nach Informationen von "BILD" sei eine erneute Rückkehr zum 1. FC Köln jedoch nur eine Not-Not-Lösung.
Titelfoto: Harry Langer/dpa