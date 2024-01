"Bin zutiefst dankbar": FC-Legende nach Not-OP aus Krankenhaus entlassen

Toni Polster (59) wurde nach einer Not-OP wegen eines Magendurchbruchs aus dem Krankenhaus in Wien entlassen. © Erwin Scheriau/APA/dpa

"Ich bin zutiefst dankbar für die hervorragende Betreuung, die ich während meiner Behandlung in der Klinik Favoriten erfahren habe", so der 59-jährige Ex-Profi des 1. FC Köln in einer Mitteilung des Wiener Gesundheitsverbundes.

Das gesamte Team habe exzellente Arbeit geleistet, um Polsters Gesundheit zu stabilisieren und ihm eine schnelle Genesung zu ermöglichen.

Der 59 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi aus Österreich hatte am 28. Dezember auf dem Weg zu einer Pressekonferenz einen Magendurchbruch erlitten und musste notoperiert werden.

Die Operation sei anspruchsvoll gewesen, erklärte die operierende Chirurgin Mariam Vedadinejad: "Es ist erfreulich zu sehen, dass er bereits nach kurzer Zeit auf dem Weg der Besserung ist."