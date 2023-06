Bis 2026! Star-Angreifer verlängert vorzeitig beim 1. FC Köln

In der Winterpause wechselte Davie Selke (28) von Hertha BSC zu den Domstädtern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, aufgrund von kleineren Verletzungsproblemen, avancierte der U21-Europameister von 2017 zum wichtigsten Stürmer in der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart (51).

Trainer Steffen Baumgart (51) schätzt seinen Angreifer sehr. © Federico Gambarini/dpa

Doch nicht nur der Verein freut sich über die langfristige Zusammenarbeit, sondern auch der Stürmer selbst.

"Ich glaube, es ist alles eingetroffen, was wir uns von meinem Wechsel nach Köln versprochen hatten. Ich mag die Art und Weise, wie beim FC Fußball gespielt wird, und sie passt, meiner Meinung nach, perfekt zu mir. Ich war von Anfang an begeistert vom 1. FC Köln – von den Fans und der Atmosphäre bei den Heimspielen. Das Trainer-Team und die Jungs in der Kabine haben mir beim FC immer ein gutes Gefühl gegeben", so Selke.

Der 28-jährige Angreifer feierte 2013/214 sein Bundesligadebüt für den SV Werder Bremen. Anschließend zog es ihn weiter zu RB Salzburg. Zur Saison 2017/18 wechselte Selke dann in die Hauptstadt.

Nachdem er zwischenzeitlich für eineinhalb Jahre an die Weser ausgeliehen wurde, landete er schließlich im Winter dieses Jahres im Rheinland.