Bleibt er oder geht er? Kölner Shootingstar äußert sich zu Gerüchten und Nationalmannschaft

Köln - Bleibt er oder geht er doch noch von Bord? Die sportliche Zukunft von Said El Mala (19) bleibt eines der spannendsten Personalthemen rund um den 1. FC Köln . Nun hat sich der Shootingstar der vergangenen Saison selbst zu seinen Plänen geäußert.

Said El Mala (19) kann sich eine weitere Saison beim 1. FC Köln offenbar vorstellen. © Marius Becker/dpa

Mit 13 Toren und fünf Vorlagen in seiner Bundesliga-Debütsaison hat sich der Offensivspieler in die Notizbücher zahlreicher nationaler und internationaler Top-Klubs gespielt. Zuletzt wurde unter anderem Borussia Dortmund als ernsthafter Interessent gehandelt.

Aus der Ruhe bringen lässt sich El Mala, der vom Portal "transfermarkt.de" auf einen Marktwert von 45 Millionen Euro geschätzt wird, von den anhaltenden Spekulationen allerdings nicht.

Der 19-Jährige betont stattdessen, dass sein voller Fokus aktuell auf dem FC liegt. "Ich habe Vertrag bei Köln und ich fühle mich echt sehr wohl", sagte El Mala am Wochenende am Rande des Oktagon-91-Events in der Domstadt gegenüber Sky.

Gleichzeitig schränkte der Youngster allerdings ein, dass er noch nicht wisse, was in der Zukunft passieren wird. "Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich gebe einfach weiter Gas, so wie vorher, und dann sieht man, was kommt", so El Mala.