Transfer-Hammer bahnt sich an: Wechselt Said El Mala zu diesem Bundesligisten?

Köln - Löst der Transfer eines Nationalspielers nach Spanien eine Kettenreaktion innerhalb der Bundesliga aus? Offenbar soll sich Said El Mala (19) schon mündlich mit einem neuen Klub einig sein.

Said El Mala (m.) scheint einem Transfer innerhalb der Liga wohl den Daumen nach oben gegeben zu haben. © Soeren Stache/dpa

Monatelang schien die Spur auf die Insel zu Brighton, Brentford oder Newcastle die heißeste rund ums Geißbockheim zu sein.

Mittlerweile soll sich ein Transfer nach England aber so gut wie zerschlagen haben - und genau das sorgt jetzt für heftige Spekulationen innerhalb der Liga.

Denn: Said El Mala wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Das berichtet aktuell unter anderem Express. Demnach solle der amtierende Vizemeister die bevorstehenden Transfereinnahmen von Karim Adeyemi (24) auf direktem Wege Richtung Köln reinvestieren.

Erst am Donnerstag kam heraus, dass der Flügelflitzer kurz vor einem Überraschungs-Wechsel zum FC Barcelona und Trainer Hansi Flick (61) stehe.

Letzte Details rund um Ablösesumme sollen zwischen beiden Klubs noch geklärt werden.