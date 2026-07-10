Transfer-Hammer bahnt sich an: Wechselt Said El Mala zu diesem Bundesligisten?
Köln - Löst der Transfer eines Nationalspielers nach Spanien eine Kettenreaktion innerhalb der Bundesliga aus? Offenbar soll sich Said El Mala (19) schon mündlich mit einem neuen Klub einig sein.
Monatelang schien die Spur auf die Insel zu Brighton, Brentford oder Newcastle die heißeste rund ums Geißbockheim zu sein.
Mittlerweile soll sich ein Transfer nach England aber so gut wie zerschlagen haben - und genau das sorgt jetzt für heftige Spekulationen innerhalb der Liga.
Denn: Said El Mala wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.
Das berichtet aktuell unter anderem Express. Demnach solle der amtierende Vizemeister die bevorstehenden Transfereinnahmen von Karim Adeyemi (24) auf direktem Wege Richtung Köln reinvestieren.
Erst am Donnerstag kam heraus, dass der Flügelflitzer kurz vor einem Überraschungs-Wechsel zum FC Barcelona und Trainer Hansi Flick (61) stehe.
Letzte Details rund um Ablösesumme sollen zwischen beiden Klubs noch geklärt werden.
1. FC Köln hofft auf 50-Millionen-Paket
Für die Geißböcke stehen derweil rund 50 Millionen Euro im Raum - exakt das Paket, das Sportboss Thomas Kessler (40) schon vor einigen Wochen öffentlich gefordert hatte.
Einen Wechsel innerhalb der Bundesliga scheint auch Mama El Mala zu begrüßen. Das Familienoberhaupt des Ausnahmekickers soll dem Bericht zufolge darauf pochen, dass sowohl Sohn Said als auch dessen Bruder Malek (21) noch mindestens ein Jahr zusammen in Deutschland spielen.
Ein Mega-Wechsel in die Premier League soll daher fürs erste vom Tisch sein - zumindest bis zum Sommer 2027. Bei einem lukrativen Angebot aus der finanzstärksten Liga der Welt wären auch der Borussia die Hände gebunden, ähnlich wie im Falle Erling Haaland (25) vor vier Jahren.
Beim Thema El Mala scheint es zwischen Köln und Dortmund dagegen noch keine finale Einigung zu geben.
Titelfoto: Bildmontage: Soeren Stache/dpa