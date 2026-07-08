Er hat eine irre Meister-Serie! FC verabschiedet Leih-Rückkehrer endgültig

Köln - Der nächste Abgang vom 1. FC Köln ist perfekt: Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen (25) verlässt die Domstädter seiner einjährigen Leihe endgültig.

Für den 1. FC Köln lief Rasmus Carstensen (25) in 28 Pflichtspielen auf. (Archivbild) © Harry Langer/dpa

Neuer und gleichzeitig alter Klub des 25-Jährigen wird der dänische Erstligist Aarhus GF werden. Hier verbrachte Carstensen bereits die vergangenen zwölf Monate und konnte die Meisterschaft feiern.

"Die Leihe ist für Rasmus perfekt aufgegangen. Er konnte sich in Dänemark als Stammspieler etablieren und hat die Saison als dänischer Meister erfolgreich beendet", sagt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40).

Ihn habe es daher keinesfalls gewundert, dass der ehemalige U-Nationalspieler Dänemarks seine Karriere gerne in der Heimat fortsetzen wollte.

"Es freut uns sehr, dass wir mit Aarhus eine faire Einigung über seinen Wechsel erzielt haben", betont Kessler weiter.

Wie diese aussieht und welche Ablöse der Transfer in die Kölner Kassen spülen wird, lässt der 40-Jährige aber offen.