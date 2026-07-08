Er hat eine irre Meister-Serie! FC verabschiedet Leih-Rückkehrer endgültig
Köln - Der nächste Abgang vom 1. FC Köln ist perfekt: Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen (25) verlässt die Domstädter seiner einjährigen Leihe endgültig.
Neuer und gleichzeitig alter Klub des 25-Jährigen wird der dänische Erstligist Aarhus GF werden. Hier verbrachte Carstensen bereits die vergangenen zwölf Monate und konnte die Meisterschaft feiern.
"Die Leihe ist für Rasmus perfekt aufgegangen. Er konnte sich in Dänemark als Stammspieler etablieren und hat die Saison als dänischer Meister erfolgreich beendet", sagt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40).
Ihn habe es daher keinesfalls gewundert, dass der ehemalige U-Nationalspieler Dänemarks seine Karriere gerne in der Heimat fortsetzen wollte.
"Es freut uns sehr, dass wir mit Aarhus eine faire Einigung über seinen Wechsel erzielt haben", betont Kessler weiter.
Wie diese aussieht und welche Ablöse der Transfer in die Kölner Kassen spülen wird, lässt der 40-Jährige aber offen.
Rasmus Carstensen ist für Zeit beim 1. FC Köln dankbar
Kurios: Wie bei Aarhus konnte Carstensen schon bei seiner Leihe nach Polen zu Lech Posen in der Vorsaison eine nationale Meisterschaft feiern, während der FC selbst seit über 40 Jahren auf einen großen Titel wartet.
Für die Rheinländer lief der Däne in 28 Pflichtspielen auf. Dabei gelang ihm eine Vorlage. Trotz der ausbaufähigen Zahlen blickt der 25-Jährige nicht argwöhnisch auf seine Zeit am Geißbockheim zurück: "Ich konnte mir in Köln den Traum erfüllen, in einer der Top-Ligen Europas zu spielen. Für diese Möglichkeit und die Erfahrungen bin ich dem FC dankbar."
Titelfoto: Harry Langer/dpa