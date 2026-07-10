Talent aus Übersee im Anflug? FC steht vor Verpflichtung von WM-Fahrer

Köln - Der 1. FC Köln steht angeblich vor der Verpflichtung des australischen WM -Fahrers Paul Okon-Engstler (21) vom Sydney FC.

Mit der australischen Nationalelf traf Paul Okon-Engstler (21, r.) während der WM auch auf Co-Gastgeber USA und Alex Freeman (21). © Maddy Grassy/AP/dpa

Spieler und Vereine sollen sich sogar schon auf die Modalitäten eines Wechsels verständigt haben, wie Transferexperte Florian Plettenberg (38) in den sozialen Medien berichtet.

Demnach soll FC-Sportchef Thomas Kessler (40) bereit sein, rund eine Million Euro für den Linksfuß auf den Tisch zu legen. Okon-Engstler soll in Köln einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Der obligatorische Medizincheck sowie die anschließende Vertragsunterzeichnung sollen für die kommende Woche anberaumt sein.

Zuletzt stand Okon-Engstler, der im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, in allen vier WM-Spielen der australischen Nationalelf auf dem Rasen. Beim 2:0-Sieg über die Türkei gelang dem Youngster gar eine Vorlage.

Okon-Engstler wurde 2005 in Belgien geboren, als sein ebenfalls als Profi-Fußballer aktiver Vater für den KV Oostende auflief.

Mit nur 14 Jahren wechselte er aus seiner Heimat in die Jugend des Club Brügge, wo er sich drei Jahre später dank starker Leistungen in den Fokus von Benfica Lissabon spielen konnte. Beim portugiesischen Spitzenklub blieb dem Youngster der Durchbruch bei den Profis allerdings verwehrt. Im Sommer 2025 kehrte er daher zurück nach Australien und schloss sich dem Sydney FC an.