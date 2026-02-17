Blockiert der 1. FC Köln diesen Mega-Wechsel? Said El Mala beinahe in England gelandet

Köln - Im abgelaufenen Winter-Transferfenster hätte der 1. FC Köln beinahe Said El Mala (19) an die Premier League verloren. Folgt der Wechsel spätestens im kommenden Sommer?

Die Unzufriedenheit bei Said El Mala (r.) scheint in den vergangenen Wochen gestiegen zu sein. © Federico Gambarini/dpa

Laut einem Bericht von Sky habe demnach der England-Klub Brighton & Hove Albion weiterhin extremes Interesse daran gehabt, El Mala auf die Insel zu locken.

Dem Sender zufolge hätten die Engländer sogar ein erstes schriftliches Angebot Richtung Geißbockheim geschickt.

Der Inhalt: 25 bis 26 Millionen Euro Ablösesumme plus dreieinhalb Millionen Euro Jahresgehalt. Laut Sportbild habe das Angebot sogar eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von zehn Prozent beinhaltet.

Der Klub um Trainer Fabian Hürzeler (32) wäre dem Vernehmen nach sogar dazu bereit gewesen, El Mala postwendend wieder an die Geißböcke zu verleihen, um dem 19-Jährigen Spielpraxis im gewohnten Umfeld zu geben.

Auch Bruder Malek (20) soll Teil des Angebots gewesen sein und hätte bei Brighton unterschreiben können. Alles nur, um Said den Wechsel auf die Insel zu versüßen.