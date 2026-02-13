Nächste Geldstrafe für 1. FC Köln! DFB bittet nach Fan-Aussetzer zur Kasse

Köln - Den 1. FC Köln hat jüngst die nächste dicke Rechnung des DFB erreicht - und schon wieder wegen Fehlverhaltens der eigenen Fans.

Am 8. November 2025 zündelten die FC-Fans unzählige Bengalos im Gästeblock des Borussia-Parks ab. © David Inderlied/dpa

Hintergrund ist das Abbrennen von "mindestens 56 bengalischen Feuern und 30 Blinkern" beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach am 8. November 2025, schreibt der Deutsche Fußball-Bund in einer offiziellen Mitteilung.

Demnach müssen die Geißböcke 98.500 Euro Strafe zahlen. Wie es heißt, könne der Klub bis zu 32.800 Euro der Summe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen nutzen.